Será noticia: Pesca en el golfo de Bizkaia, nueva normativa para patinetes y reclamación de gastos de hipoteca

publicado: 22/01/2024 08:02 (UTC+1)

última actualización: 22/01/2024 08:02 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Arrantza Bizkaiko Golkoan, patineteen araudi berria eta hipoteka gastuen erreklamazioa

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes 22 de enero de 2024:

-Pesca en el golfo de Bizkaia: Comienza la prohibición de la pesca en aguas francesas del golfo de Bizkaia impuesta por el Gobierno francés, que durará hasta el 20 de febrero, y que tiene como objetivo proteger a los delfines en su época de apareamiento. El Gobierno español se ha sumado a la decisión de Francia y también prohibirá la pesca, aunque de momento no ha detallado el periodo de veda, ni a cuantos barcos afectará la medida.

- Nueva normativa para patinetes eléctricos: Certificado de homologación, avisadores acústicos, sistemas de seguridad... Así deben ser los patinetes eléctricos a partir de ahora. Además, los conductores deberán cumplir con todas las normas de tráfico.

- Reclamación de gastos de hipoteca: La reclamación de los gastos de constitución de hipoteca no prescribe el 23 de enero de 2024. La procedencia de dicha información viene de una de las posibles respuestas que facilitó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a una de las tres cuestiones prejudiciales que, en referencia a dicha prescripción, planteó el Tribunal Supremo en el año 2021. Cuestiones aún no resueltas y que no tardarán mucho en resolverse.