Mike Pence izango da Trump hautagaiaren presidenteordea

Donald Trump AEBko presidente izateko hautagai errepublikanoak jakitera eman du Mike Pence, Indianako gobernadorea, izango dela bere presidenteordea. Hortaz, aurreko egunetan hainbat hedabidek iragarri duten bezala, Pence izango da bere aliatua azaroaren 8ko hauteskundeei begira.

Trumpek ostiral honetan emango zuen prentsaurreko baten bidez iragarri nahi zuen bere erabakia, baina Nizako atentatua dela eta, erabakia aldatu behar izan du eta prentsaurrekoa bihar, larunbata, emango du 11:00etan (Espainian, arratsaldeko 15:00etan).

Alabaina, Twitter bidez bere erabakia zein den jakinarazi du: “Mike Pence nire presidenteordea izateko aukeratu dudala iragartzeak asko pozten nau”.

I am pleased to announce that I have chosen Governor Mike Pence as my Vice Presidential running mate. News conference tomorrow at 11:00 A.M.