22 pertsona hil eta 64 zauritu dira Manchesterren atentatu suizida batean

Gutxienez 22 pertsona hil eta 64 zauritu dira Ingalaterra ipar-mendebaldeko Manchester hiriko Manchester Arena estadioaren ondoan izan den atentatu suizida batean. Leherketa gertatu denean, Ariana Grande abeslari estatubatuarraren kontzertuan izan direnak estadiotik irteten ari ziren.

Gertaera bart izan da, 23:30ean (gurean), eta eraso terroristatzat hartu dute segurtasun indarrek, hala adierazi du Theresa Mayk eta Polizia britainiarrak.

Kaputxadun gizon batek atentatua aldarrikatu du Estatu Islamikoaren izenean eta "hau hasiera besterik ez" dela ziurtatu du, Abdallah Rami mugimendu jihadistetan adituak zabaldu duen bideo batean.

Bideoak 16 segundo ditu eta, bertan, EIaren bandera atzean duen gizon bat ageri da, ingelesez hitz egiten du eta, adierazten duenez, "Estatu Islamikoaren lehoiak gurutzatu guztiei eraso egiten hasi zaizkie" (jihadistentzat gurutzatuak kristauak dira).

Hainbat ume hil dira

"Baieztatu dezaket umeak daudela hildakoen artean", esan du ian Hopkins Manchesterreko Poliziako buruak, prentsaurreko batean.

Gainera, azaldu du ikerketa martxan dagoela eta erasotzailea "bakarrik" jardun ote den, ala "sare baten kide" zen.

"Erasotzailea, baieztatu dezaket, Arenan hil zen. Uste dugu lehergailua soinean zeramala eta, bat-batean, eztandarazi egin duela, sarraskia eginda", azaldu du Hopkinsek.

"Familia eta gazte asko kontzertu batez disfrutatzen ari ziren eta bizitza galdu zuten. Dagoeneko hil diren 22 biktimei eta 59 zaurituei eta haien gertukoei" elkartasuna helarazi die bozeramaleak.

Herritarrak "alerta" egon daitezela

Era berean, Amber Rudd Barne ministroak ankerkeriatzat jo du atentatua eta, adierazi duenez, helburua "gure gizarteko ahulenak" jo eta "beldurra" eragitea izan da, baina azpimarratu du ez dutela hori lortuko.

"Familiak eta kaltetutako biktimak dauzkagu gogoan gaur", esan du Ruddek Theresa mayk deitutako larrialdiko bileran parte hartu baino lehen.

Barne ministroak, gainera "alerta" egoteko esan die herritarrei, baina ez "alarma" egoeran. Gainera, zerbait salatu behar izatekotan segurtasun indarrekin harremanetan jartzeko eskatu die.

Tren zerbitzua bertan behera utzi dute berehala Manchesterreko Victoria geltokian, estadioaren ondoan, eta linea guztietan eten dute trenen joan-etorria.

Ariana Granderen kontzertuan izan diren lekuko batzuek azaldu dute paniko egoera bizi izan dela estadioan "leherketa handia" entzun eta gero. Larrialdi zerbitzuek eztanda izan den lekura jo dute. 20.000 bat pertsona joan dira artista estatubatuarraren kontzertura.

"Jendea oihuka eta korrika ari zen, zorua jakez eta telefono mugikorrez estalita egon da. Jendeak bota egin ditu zeramatzan gauza guztiak", Robert Tempkin 22 urteko gazteak BBCri azaldu dionez.

Bestalde, Poliziak baieztatu egin du "baliabide handiak" bideratu dituela gertaera argitzeko, besteak beste, artezilariak eta eraso terroristetan adituak.

Bere aldetik, Manchester Arenako (21.000 lagunentzako lekua du) bozeramale baten esanetan, eztanda "instalazioetatik kanpo" izan da.

Era berean, gaineratu dutenez, atentatua "eremu publikoan" izan da, "jendea estadiotik irteten ari zenean".

Apur bat geroago, Polizia britainiarrak "kontrolatutako leherketa" bat egin du Manchester Arenaren inguruetan, objektu susmagarri bat aurkitu dutelako, baina, ondoren, baieztatu egin dute ez zela arriskutsua. Leherketak Cathedral Gardens lorategietan egin dira, Victoria geltokia eta estadioaren aurrean.

The reported suspect package at Victoria Coach Station has now been cleared. Not suspicious. Thanks for your patience.