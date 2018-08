El terrorista de Manchester, identificado como Salman Abedi, de 22 años

La Policía británica ha identificado hoy como Salman Abedi, un joven de 22 años, como el autor del atentado suicida de Manchester, que dejó anoche 22 muertos y 59 heridos al término de un concierto de Ariana Grande.

Salman al Abeidi nació en esa ciudad inglesa y es hijo de una pareja de refugiados libios que huyeron de la dictadura de Muamar Al Gadafi, han dicho fuentes de Seguridad de Trípoli.

Según dichas fuentes, Al Abeidi nació en 1994 en Manchester y es el segundo hijo de una pareja libia de refugiados, Samia Tabal y Ramadan al Abeidi, que se trasladaron al Reino Unido huyendo de la represión y la dictadura de Muamar al Gadafi.

El jefe de la Policía de Manchester, Ian Hopkins, ha explicado en una comparecencia ante los medios que las fuerzas de seguridad buscan ahora determinar si actuó en solitario o contó con una red de apoyos.

Fuentes estadounidenses citadas por la agenfcia Reuters han asegurado que Abedi habría llegado a Manchester desde Londres en tren, si bien apenas ha trascendido información de momento.



La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha reconocido en una comparecencia ante los medios que las autoridades ya conocían la identidad del terrorista, pero rehusó revelarla a la espera de que avancen las investigaciones.



Las autoridades británicas investigan si Abedi actuó solo o contó con la ayuda de otros socios para perpetrar el ataque.

Un detenido

Las fuerzas de seguridad han detenido por ahora a un hombre de 23 años por su presunta relación con los hechos y el grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado la autoría.

"En relación con el incidente de la pasada noche en el Manchester Arena, podemos confirmar que hemos arrestado a un hombre de 23 años en el sur de Manchester", ha asegurado la Policía en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter.

