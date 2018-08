Identifikatu egin dute Manchesterreko terrorista: Salman Abedi, 22 urtekoa

Manchesterreko atentatu suzidaren ustezko egilea Salman Abedi izeneko 22 urteko gizon bat izan da, Erresuma Batuko Poliziak azaldu duenez.

Salman al Abeidi erasoa egin zuen hirian bertan jaio zen, eta errefuxiatu libiarren semea da, Tripoliko Segurtasun iturriek jakitera eman dutenez.

Aipatu iturrien arabera, Al Abeidi 1994an jaio zen Manchesterren, eta Muamar al Gadafiren diktaduratik eta errepresiotik ihesi Erresuma Batura joan ziren Samia Tabal eta Ramadan al Abeidiren bigarren semea zen.

Ian Hopkins Manchesterreko poliziaburuak azaldu duenez, gazte hori bakarrik egon den edo talderen batek laguntza eman ote dion aztertzen ari dira orain.

Reuters agentziaren arabera, Abedi Londrestik abiatu zen Manchesterrera, trenez.

Poliziak identifikazioaren berri eman baino ordu batzuk lehenago, Theresa May Erresuma Batuko lehen ministroak aurreratu zuen Segurtasun Indarrek identifikatuta zutela atentatuaren egilea.

Atxiloketa bat

Bestalde, 23 urteko gizonezko bat atxilotu dute atentatuarekin lotura duelakoan, hiri horretako Poliziak jakinarazi duenez.

"Bart gauean Manchester Arenan gertatutako jazoerarekin lotuta, 23 urteko gizon bat atxilotu dugula baiezta dezakegu. Atxiloketa hiriaren hegoaldean izan da", jakinarazi du Manchesterreko Poliziak Twitterren duen kontuan.

With regards to last night’s incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester.