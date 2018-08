Ocho personas detenidas en relación con el atentado de Manchester

Internacional

25/05/2017

A esas personas hay que añadir las detenciones del padre y el hermano de Salam Abedi en Libia. Una mujer ha sido puesta en libertad sin cargos esta madrugada.

La Policía de Manchester ha anunciado este jueves por la mañana que ha detenido a otras dos personas, los dos varones, por su presunta implicación en el atentado.

En un escueto comunicado, las autoridades han indicado que una primera detención se ha llevado a cabo en el marco de una redada en una zona de Withington, al sur de la ciudad.

La otra ha sido detenida en Manchester, si bien no se han ofrecido más detalles de ninguno de los arrestados.

Hasta ahora, hay ocho personas detenidas, después de que durante la madrugada liberaran sin cargo a la única mujer arrestada tras el atentado. A esas personas hay que añadir las detenciones del padre y el hermano de Salam Abedi en Libia.

Las fuerzas de seguridad trabajan con la hipótesis de que Salman Abedi, el terrorista suicida que provocó 22 muertos y 64 heridos tras un concierto de Ariana Grande, contó con una red de apoyos.

Uno de los hermanos de Abedi fue arrestado el martes por la mañana, pocas horas después del atentado, mientras que esta mañana han sido detenidas otras tres personas en Manchester, donde la Policía ha llevado a cabo varios registros. El otro hermano ha sido detenido después en Libia.

La ministra del Interior británica, Amber Rudd, ha reconocido este miércoles que la hipótesis que barajan los servicios inteligencia era que probablemente no actuó en solitario.

24 de mayo de 2017

Las autoridades han identificado al suicida como Salam Abedi, de 22 años y nacido en Manchester, aunque de padres de origen libio.

"Parece probable, posible, que no hiciera esto por su cuenta así que los servicios de Inteligencia y la Policía están siguiendo sus pistas para asegurarse de que consiguen toda la información (...) que necesitan para mantenernos a salvo", ha declarado Rudd a BBC Radio.

Preguntada por si Abedi era conocido por los servicios de Inteligencia, la ministra ha respondido: "los servicios de seguridad conocen a muchas personas, eso no significa que se deba esperar que detengan a todo el mundo que conocen pero es alguien a quien conocían de antes y estoy segura de que cuando esta investigación concluya seremos capaces de averiguar más".

El padre dice que no pertenecía a ninguna organización

El padre de Salman Abedi ha asegurado este miércoles que su hijo "no pertenecía a ninguna organización" terrorista, a pesar de que Estado Islámico ha reivindicado la autoría del atentado.

"Salman no pertenecía a ninguna organización", ha dicho Ramadan Abedi a Reuters desde la capital libia, Trípoli. "La familia está un poco confundida porque Salman no tenía esa ideología, no tenía esas creencias", ha sostenido. "Hablé con el cinco días antes (del atentado) y no había nada raro, todo era normal", ha afirmado.

En concreto, se ha mostrado seguro de que no formaba parte de Estado Islámico y de que nunca estuvo en Siria, principal feudo de la organización terrorista. "He comprobado sus dos pasaportes y no hay nada en ellos. No viajó a Siria", ha aseverado.

Abedi, que ha sido detenido en plena entrevista por las fuerzas libias debido a su presunta conexión con este atentado, ha condenado "los actos terroristas contra civiles, contra gente inocente", como el que ha azotado a la ciudad británica.

Hasehm Abedi, hermano del terrorista suicida, fue detenido el martes por la tarde, de acuerdo con un portavoz libio citado por Reuters. "Tenemos pruebas de que estaba implicado en Estado Islámico con su hermano. Le seguíamos desde hace más de mes y medio", ha indicado.

Filtración en EE.UU.

Por otra parte, Rudd ha expresado su malestar por el hecho de que fuentes de seguridad estadounidenses filtraran información sobre la investigación del atentado, incluido el nombre del sospechoso, antes de que la Policía británica estuviera lista para hacerla pública.

En este sentido, no ha descartado el que no se comparta información con otros países en el futuro. "La Policía británica ha dejado muy claro que quieren controlar el flujo de información para proteger la integridad operativa, el elemento de sorpresa, así que es irritante si se publica desde otras fuentes y yo he dejado muy claro a nuestros amigos que esto no debería ocurrir de nuevo".

Preguntada sobre si las filtraciones desde Estados Unidos comprometieron la investigación, Rudd no ha querido "ir tan lejos" pero ha señalado que "tienen perfectamente clara la situación y que no debería ocurrir de nuevo".