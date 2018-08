FBIko zuzendari ohia gezurti eta 'filtratzaile' bat dela uste du Trumpek

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidentearen hitzetan, James Comey FBIko zuzendari ohia gezurti eta 'filtratzaile' bat da.

Comeyk agerraldia egin zuen Senatuko Inteligentzia Zerbitzuan, Mike Flynn AEBko Segurtasun Nazionaleko aholkulari izandakoak Errusiarekin omen zuen loturak direla eta abiatutako auzian. Comeyk Senatuan esan zuenez, Trumpek "leialtasuna" eta Flynn ez ikertzeko eskatu zion. Hori frogatuko balitz, presidentearen kontrako impeachement prozedura abiatu liteke AEBn.

Gaur etorri da Trumpen erantzuna. "Gezur eta adierazpen faltsu ugari" botatzea egotzi dio Comeyri, eta "filtratzaile" deitu du.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker!