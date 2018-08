Londres podrá seguir en el mercado único hasta 2020, respetando las normas y sin voto

La Unión Europea ha pactado este lunes las directrices para que la Comisión Europea negocie en su nombre con el Reino Unido un periodo de transición para adaptarse al brexit, una fase que podrá alargarse hasta el 31 de diciembre de 2020 y en la que el bloque ofrece a Reino Unido mantener el 'status quo' pero sin voto ni presencia en las instituciones comunitarias.

El acuerdo ha llegado en una reunión de ministros de Asuntos Generales de la UE en Bruselas, en la que los 27 han dado luz verde al documento en apenas "dos minutos", según ha revelado a través de Twitter la 'número dos' del equipo negociador europeo, Sabine Weyand.

BREAKING: EU General Affairs Council adopts guidelines for #Brexit negotiations within 2 min: status quo transition without institutional representation, lasting from #Brexit date to 31 December 2020 pic.twitter.com/3BSrNY3qbF