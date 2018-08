Londresek merkatu bakarrean jarraituko du 2020ra arte, arauak betez eta botorik gabe

Europar Batasunak astelehen honetan adostu ditu Batasunetik atera ondorengo trantsizioan Erresuma Batuak bete beharko dituen baldintzak. Brexita gauzatzen denetik 2020ko abenduaren 31ra arte luzatuko da trantsizio fasea, eta tarte horretan Erresuma Batuak 'status quo'ari eutsiko dio, baina ez du ez ahotsik ez botoa emateko eskubiderik izango. Hala eta guztiz ere, denbora horretan arauak bete beharko ditu.

Bruselan elkartu diren Batasuneko Atzerri ministroek bi minutu nahikoa izan dituzte erabakia hartzeko, Sabine Weyand Europar Batasunaren izenean brexita negoziatzen diharduen taldeko bigarrenak Twitter sare sozialean duen kontuan azaldu duenez.

BREAKING: EU General Affairs Council adopts guidelines for #Brexit negotiations within 2 min: status quo transition without institutional representation, lasting from #Brexit date to 31 December 2020 pic.twitter.com/3BSrNY3qbF