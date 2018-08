Internacional

BREXIT

May rechaza otorgar los mismos derechos a quienes lleguen durante la transición

AGENCIAS | REDACCIÓN

02/02/2018

Así, los ciudadanos europeos que lleguen al Reino Unido después del 29 de marzo de 2019 necesitarán permiso de trabajo. La primera ministra ha dicho que negociarán los detalles con la UE.

Theresa May. Foto de archivo: EFE

La primera ministra británica, Theresa May, ha asegurado en Pekín que los ciudadanos de la Unión Europea (UE) que lleguen al Reino Unido durante el periodo de transición del brexit no tendrán los mismos derechos que los que llegaron con anterioridad, según en diario The Guardian.

Las normas para los nuevos migrantes europeos llegados después del 29 de marzo de 2019 podrían incluir permisos de trabajo obligatorios, requisitos de registro previo al entrar en el país y restricciones en el acceso a los beneficios que no serán aplicados a los ciudadanos del bloque comunitario que se mudaran al Reino Unido previamente al divorcio con la UE.

Theresa May ha explicado que negociarán los detalles con los representantes de la UE, pero que tiene claro que quienes lleguen durante la transición del brexit no pueden tener los mismos derechos.

El coordinador del Brexit del Parlamento europeo, Guy Verhofstadt, por su parte ha explicado a The Guardian que "Los derechos de los ciudadanos durante la transición no son negociables. No aceptaremos que haya dos conjuntos de derechos para los ciudadanos de la UE.