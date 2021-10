06/10/2021 12:01 Internacional HOMOSEXUALIDAD Francia prohíbe las terapias de conversión de homosexuales AGENCIAS | EITB MEDIA La proposición, que ha contado con el respaldo de todos los partidos, tiene que ser aprobada en el Senado y prevé hasta dos años de cárcel y 30 000 euros de multa para los supuestos terapeutas que realicen terapias como hipnosis u exorcismos a homosexuales. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Una calle de París. Foto: Pexels.com. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Noticias (1) Las elecciones presidenciales de Francia se celebrarán en abril del 2022

Los diputados franceses han aprobado por unanimidad esta madrugada una proposición de ley para prohibir las terapias de conversión de homosexuales, muy extendidas entre la extrema derecha y en ámbitos religiosos.

La proposición, que ahora tiene que ser aprobada en el Senado, prevé un delito contra los supuestos terapeutas que puede ser penado con hasta dos años de cárcel y 30 000 euros de multa, e incluso tres años de cárcel en caso de reincidencia.

En el punto de mira de la ley están las "prácticas, comportamientos o declaraciones repetidas destinadas a modificar o reprimir la orientación sexual o la identidad de género" de una persona con el fin de "alterar su salud física o mental".

Presentada por el partido macronista y apoyada por el Gobierno, la proposición de ley contó con el respaldo de todos los partidos.

Entre las prácticas que pretende perseguir figuran la hipnosis aplicada a homosexuales, la abstinencia o el exorcismo.

No obstante, la ley puede no ser aprobada de forma definitiva si el Senado no acelera su adopción, puesto que en febrero próximo se cierra el periodo de sesiones para dar paso a la campaña presidencial.