La UE apunta al petróleo ruso, mientras EE. UU. sanciona a las hijas de Putin y Lavrov

La Unión Europea ha apuntado este martes a seguir aplicando sanciones contra el sector energético y ha planteado medidas contra el petróleo ruso después de proponer un embargo al carbón, en respuesta a la masacre de civiles en Bucha y otras localidades a las afueras de Kiev.

En un debate en el pleno del Parlamento Europeo centrado en la última reunión del Consejo Europeo, el presidente de dicha institución, Charles Michel, ha incidido en que después de las medidas propuestas para cortar el suministro de carbón, las sanciones al petróleo y al gas "serán necesarias tarde o temprano" para romper con la dependencia de combustibles fósiles de Rusia.

We are toughening our sanctions to keep maximum pressure on the Kremlin.



The new package includes a ban on coal imports.



And I think that measures on oil, and even gas, will also be needed sooner or later. pic.twitter.com/bhc9NGu4as