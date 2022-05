Internacional Contra el borrador del Supremo Miles de mujeres salen a las calles de EE. UU. para defender el derecho al aborto AGENCIAS | REDACCIÓN Publicado: 15/05/2022 10:12 (UTC+2) Última actualización: 15/05/2022 10:15 (UTC+2) Bajo el lema "Bans off our bodies" (Fuera prohibiciones de nuestros cuerpos), se han convocado más de 430 manifestaciones, concentraciones y actividades a lo largo y ancho del país. De aprobarse el borrador del Supremo, 26 Estados prohibirían o restringirían el derecho al aborto. Escuchar la página Escuchar la página

Miles de mujeres en el puente de Brooklyn en Nueva York a favor del derecho al aborto. Foto: EFE

Miles de mujeres salieron este sábado a las calles de las principales ciudades de Estados Unidos para manifestarse a favor del aborto legal en todo el país, ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo tumbe próximamente la protección constitucional de este derecho.

Todos los ojos están puestos en la máxima instancia judicial desde que se filtró hace dos semanas un borrador de sentencia en el que la mayoría conservadora del tribunal se inclina por suprimir el "Roe versus Wade", como se conoce la jurisprudencia que desde 1973 protege el aborto en todo el país.

"Sería devastador y terrible si el texto se aprueba", dijo a Efe Gabriela Benazar, portavoz de Planned Parenthood, una de las organizaciones que organizaron las protestas.

Bajo el lema "Bans off our bodies" (Fuera prohibiciones de nuestros cuerpos), se convocaron más de 430 manifestaciones, concentraciones y actividades a lo largo y ancho del país.

Una de las más numerosas se registró en Nueva York, donde miles de personas, en su mayoría mujeres, atravesaron el emblemático puente de Brooklyn para desembocar en la plaza de Foley Square.

En la capital, la marcha concentró a miles de personas que partieron del obelisco de Washington en dirección a la sede del Tribunal Supremo, foco de varias protestas en las últimas semanas.

"No tengo ningún respeto para los miembros del Supremo, son como los talibanes", dijo a Efe Gloria Black, una vecina de la zona que acudió al lugar porque considera que los jueces no deberían "dictar sobre moralidad". Otras mujeres portaban pancartas con mensajes como "Fuera tus manos de mi cuerpo", "La maternidad es una elección, no una decisión del Estado" o "El aborto es un derecho humano".

26 Estados prohibirían el aborto

Si la mayoría conservadora del tribunal - seis de los nueve jueces- tumbara "Roe contra Wade", no se prohibiría el aborto en el país, pero los estados tendrían rienda suelta para vetarlo.

La organización Planned Parenthood calcula que 26 estados gobernados por republicanos, como por ejemplo Texas, Arizona, Misuri o Georgia, lo restringirían o suprimirían. Por contra, no se esperan cambios en estados progresistas como California, Nueva York o Nueva Jersey.

Gabriela Benazar, portavoz de Planned Parenthood, advirtió que ello afectaría "de forma muy desproporcionada" a mujeres de comunidades negras, latinas, migrantes o de bajos ingresos que no podrían desplazarse a otros estados para abortar.

Además, consideró que el borrador del Tribunal Supremo "representa no solamente una amenaza al derecho al aborto en Estados Unidos, sino posiblemente a otros derechos", como los de la comunidad LGTB.

"Los derechos de las mujeres están bajo ataque", expresó este sábado en Twitter la vicepresidenta de EE.UU.