Sturgeon promete que el referéndum de independencia será "legal", aunque Londres no lo apruebe

Euskaraz irakurri: Sturgeonek independentzia erreferenduma "legezkoa" izango dela agindu du, nahiz eta Londresek ez onartu

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha prometido este martes que el referéndum de independencia previsto para el próximo año se celebrará de manera "legal", aunque no cuente con el visto bueno de Westminster.

La líder del Partido Nacional Escocés (SNP) se ha apoyado en el "mandato democrático indiscutible" del que dispone para llevar a cabo una consulta popular sobre la independencia del territorio tras las pasadas elecciones.

Así, ha subrayado que su Gobierno está legitimado para convocar un referéndum y que se hará de manera legal, aunque no tenga el visto bueno de Londres.

"Debemos forjar un camino a seguir, si es necesario sin una orden de la Sección 30", el mecanismo ya utilizado en 2014 por el cual Londres transfiere temporalmente el poder de legislar una consulta a Holyrood, el Parlamento escocés.

"Estoy lista para negociar una orden de la Sección 30 si ahora decide que es un demócrata", ha dicho Sturgeon en referencia al primer ministro británico, Boris Johnson.

"Lo que va a cambiar es que estableceré un camino legal para seguir sin una Sección 30 si eso es lo que se requiere. Tenemos un Gobierno en Reino Unido que no respeta la democracia y no respeta el Estado de Derecho", ha remarcado.

En ese sentido, Sturgeon ha adelantado que "muy pronto" presentará ante Holyrood una "significativa" actualización de todo este proceso, que por el momento está en fase de asesoramiento legal.

Sturgeon ha señalado que Johnson "no tiene autoridad democrática en Escocia, ni mayoría moral en ninguna parte" y ha recordado que cuestiones como el Brexit les sacó de la Unión Europea y del mercado único en contra de su voluntad, provocando importantes daños al comercio, al nivel de vida y a los servicios públicos.

"Es hora de debatir la independencia (...) Escocia hoy está aún más preparada que en 2014", ha defendido Sturgeon, quien ha estado acompañada por el colíder de Los Verdes, Patrick Harvie, quien ha abogado por "trazar un futuro diferente" en un momento en el que están obligados a responder a los desafíos globales "con las manos atadas" y mientras Westminster toma decisiones por ellos.

