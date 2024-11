Será noticia: Consecuencias de la victoria de Trump, el año más cálido y el once de Euskaraldia

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará eitb.eus.

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 7 de noviembre de 2024:

- Consecuencias de la victoria de Trump: El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, volverá a la Casa Blanca tras imponerse con claridad en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos esperar del nuevo mandato de Trump? El presidente electo ha prometido tomar medidas drásticas en su segundo mandato, entre las que se incluyen la mayor deportación de inmigrantes en la historia del país, nuevos aranceles, una política exterior aislacionista y una mayor inversión en combustibles fósiles.

- 2024, el año más cálido: El mes de octubre de 2024 ha sido el segundo octubre más cálido de la historia desde que hay registros, superado únicamente por el mismo mes de 2023, según los datos aportados por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), dependiente de la Comisión Europea. Además, todo apunta a que 2024 se convertirá en el año más cálido de la historia.

- El once de Euskaraldia: Hoy se presenta el once de Euskaraldia (Hamaikakoa), once personas que serán embajadores de este ejercicio social que se celebrará del 15 al 25 de mayo de 2025 bajo el lema "Elkar mugituz egingo dugu" en toda Euskal Herria. A pesar de las novedades de este año, Euskaraldia mantiene su base: quien quiera realizar el ejercicio deberá inscribirse como ahobizi o belarriprest, rol que desempeñarán durante 11 días, poniéndose la chapa correspondiente.