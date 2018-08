Política

Caso Bárcenas

Concejal de Galdakao: 'Me daré de baja total si no puede ser temporal'

Redacción

EITB

04/02/2013

David Pasarín Gegunde asegura que le han hecho ver que no existe la baja temporal en los estatutos del partido. Según el Partido Popular, el edil no se dará de baja, y seguirá de forma temporal.

El concejal del PP en Galdakao (Bizkaia) David Pasarín Gegunde ha puntualizado este lunes que si la dirección de su partido no le permite dejar de ser afiliado de forma temporal hasta que se aclare el caso Bárcenas, se dará de baja definitiva.

Pasarín Gegunde ha hecho esta matización después de que el PP de Bizkaia informara por la tarde, mediante una nota, de que seguiría de afiliado de momento y de portavoz en el Ayuntamiento de Galdakao, tras la reunión con la ejecutiva vizcaína.

Pasarín Gegunde, por su parte, ha asegurado en Twitter que mantiene su decisión de solicitar la baja temporal del partido. Tras hacerse pública la nota del PP, en concejal del Ayuntamiento de Galdakao ha insistido en mantener su decisión de solicitar la baja temporal del partido.

Según el edil, la dirección del PP de Bizkaia le ha hecho ver que los estatutos del partido no recogen la figura de la baja temporal. Ante esta situación, Pasarín Gegunde ha asegurado: "Si no existe una fórmula que permitiese esa baja temporal, no tendré más remedio que darme de baja definitiva a la espera de que se produzcan las explicaciones (por el caso Bárcenas)".

Pasarín Gegunde anunció el pasado viernes su decisión de darse de baja de forma temporal del PP por el "absoluto desconcierto" que le causaron las informaciones del llamado "caso Bárcenas".

Reunión en Bilbao

El concejal se ha reunido esta tarde en Bilbao con el presidente y la secretaria general del Partido Popular de Bizkaia, Antón Damborenea y Nerea Llanos. Durante el encuentro, según el PP, han llegado a un acuerdo por el cual David Pasarín Gegunde seguirá afiliado al partido de momento y continuará como portavoz del PP en el ayuntamiento de Galdakao. "La reunión ha sido totalmente cordial y en ella se ha decidido que el concejal siga como portavoz del PP en el ayuntamiento, tal y como corresponde a quien ha sido elegido, en las listas del Partido Popular, para defender los intereses de los vecinos de Galdakao", ha declarado Damborenea.