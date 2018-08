Política

La Fiscalía investiga si Mintegi cometió enaltecimiento del terrorismo

Redacción

21/03/2013

Según ha adelantado Radio Euskadi, la Fiscalía quiere investigar si, al decir que las víctimas de ETA tuvieron motivación política, incurrió en el delito de enaltecimiento del terrorismo.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la CAV investiga si la portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi, cometió enaltecimiento del terrorismo al decir que los asesinatos de ETA tuvieron motivación política, según ha informado Radio Euskadi.

La Fiscalía hizo un requerimiento, firmado por el propio Juan Calparsoro, fiscal jefe del TSJPV, que llegó ayer a la tarde al Parlamento Vasco para que este remitiera el acta del pleno del 14 de marzo.

Las diligencias abiertas se refieren a las declaraciones de Mintegi en el pleno del Parlamento Vasco en las que manifestó que el asesinato del socialista Fernando Buesa tuvo motivación política.

La Fiscalía considera necesario investigar las circunstancias y el contexto donde se hicieron estas manifestaciones para determinar si pudo haber por parte de Laura Mintegi o por otras personas un delito de enaltecimiento o justificación del terrorismo o descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas

Desde la presidencia del Parlamento Vasco ya se ha respondido a este requerimiento. Se ha remitido a la web del Parlamento Vasco, donde se recogen las actas de los plenos.

Sin embargo, en la Junta de Portavoces celebrada esta mañana, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, ha trasladado al fiscal su "malestar y preocupación por la gravedad de una decisión que menoscaba la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria y con ello la autonomía de funcionamiento de la Cámara a cuya defensa me debo".

Declaraciones de Mintegi

"Hay una cosa que no me deja impasible. No se puede decir que estuve tan campante en el homenaje a una víctima porque todas las víctimas que han muerto por causa política, no ha sido por un accidente de tráfico, un infarto, un cáncer o una tragedia", dijo Mintegi en el pleno que se investiga.

La portavoz abertzale añadió que estas muertes "son todas evitables, absolutamente" porque "tienen un origen político, que depende de la sociedad, de las personas y de los políticos". "No voy a aceptar estar tan campante en un acto en el que estamos homenajeando a una persona que ha muerto por una causa política, sea quien sea", defendió.

Las palabras de Laura Mintegi originaron protestas en los escaños de la Cámara, lo que obligó a intervenir a la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejería.

Ante esta situación, la presidenta de la Cámara vasca difundió un comunicado en el que anunciaba que había decidido posponer la creación de la Ponencia de Paz prevista al término de la sesión plenaria "a la vista del clima del debate vivido en el pleno".