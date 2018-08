Política

Las 14 razones del juez para imputar a la infanta Cristina

03/04/2013

José Castro ha detallado 14 indicios, que proceden de la declaración y correos electrónicos de Diego Torres y de la declaración del secretario de las infantas, Carlos García Revenga.

El juez del caso Nóos, José Castro, ha detallado 14 indicios por los que ha decidido citar como imputada a la infanta Cristina. Esos indicios proceden de la declaración de Diego Torres, de los numerosos correos electrónicos aportados a la causa por éste y de la versión ofrecida por el secretario de las infantas, Carlos García Revenga.

Los indicios que detalla el juez Castro en su auto son, resumidos, los siguientes:

1.- En una carta de Urdangarin a un amigo -que fue incorporada por Torres a la causa-, el duque de Palma manifiesta su interés por instalarse por su cuenta con su nuevo socio y explica que cuenta con el conocimiento y apoyo de su esposa.

2.- Varios correos electrónicos, que le fueron mostrados al secretario de las infantas, Carlos García Revenga, cuando prestó declaración y sobre cuya autenticidad no dudó, revelan que conocía las actividades que desarrollaba Nóos. El juez considera que "no se acaba de entender que cuando menos no participara a doña Cristina de Borbón que su esposo estaba obteniendo un trato privilegiado", de la vinculación de la infanta y el propio García Revenga con la casa de S.M. el Rey.

3.- El juez no encuentra explicación a que García Revenga no informara al rey de su nombramiento como tesorero del Instituto Nóos, como declaró. Si fue así, opina que no tiene sentido que tampoco la infanta o su marido lo hicieran.

4.- Sobre el hecho de que el asesor jurídico de la Casa del Rey, José Manuel Romero, ordenó, recomendó o aconsejó a Urdangarin que se abstuviera de determinados comportamientos, tras conocer sus negocios, el juez duda de que lo hiciera "a espaldas" del rey. Y si el rey acabó por saber la finalidad con la que la infanta y García Revenga fueron insertados en la junta directiva de Nóos, el magistrado no entiende que la propia esposa de Urdangarin no llegara a enterarse.

5.- El juez aprecia otro indicio de que la infanta Cristina pudo consentir que su parentesco con el rey fuera usado por Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, en el hecho de que tanto García Revenga como ella dejaron la junta directiva del Instituto Nóos después de la recomendación realizada por Romero. El magistrado dice que "no es fácil de asimilar" que García Revenga desconociera la recomendación a Urdangarin y además no la comentara con la infanta.

6.- "No se acaba de entender que S.M. el rey no comentara con su hija las críticas o recomendaciones que había hecho llegar o proyectaba hacer a su marido e incluso consensuara con ella su alcance y el compromiso, expreso o tácito, de que de alguna manera velara por su cumplimiento", dice el juez en sexto lugar.

7.- Hay gastos personales cargados a las cuentas de la empresa Aizoon SL, de la que la infanta era propietaria al 50 % y secretaria.

8.- Varios testigos han relatado que fueron contratados como empleados del hogar y que su sueldo se pagaría con dinero fiscalmente opaco. El juez no descarta que la infanta pudiera saber que Aizoon, para la que fueron contratados, estaba siendo utilizada para fines ilícitos.

9.- Aizoon facturó los ingresos de Urdangarin como asesor en varios consejos de administración.

10.- En correos recibidos y aportados por Torres a la causa, Urdangarin le explica que la infanta tuvo determinada intervención en un proyecto de vela. El juez quiere aclarar "si no ha podido extenderse a otros ámbitos".

11.- Torres declaró ante el juez que la infanta Cristina tenía el mismo conocimiento e intervención que los demás miembros en la junta directiva de Nóos. Su esposa, Ana María Tejeiro, declaró que la infanta no había sido citada "porque es quien es", con lo que el juez interpreta que la mujer de Torres considera que la participación de doña Cristina en los hechos no fue diferente.

12.- El exsocio de Urdangarin declaró que los Illes Balears Forum organizados por Nóos se negociaron en el Palacio de Marivent y los Valencia Summit en el Palacio de la Zarzuela, aunque este último dato no haya sido confirmado ni desvirtuado todavía.

13.- Urdangarin facilitó a una tercera persona un número de una cuenta bancaria en la que su esposa figura como autorizada.

14.- En los últimos correos aportados por Torres a la causa, Urdangarin consulta con su esposa sobre la forma de comunicar la creación del Instituto Nóos.