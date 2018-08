Política

Imputación infanta Cristina

La citación de la infanta se puede aplazar para dar tiempo al recurso

Redacción

04/04/2013

El fiscal Anticorrupción de Baleares ultima el recurso contra la imputación, que se presentará previsiblemente mañana, o el próximo lunes. Mario Pascual Vives no asumirá la defensa de la infanta.

La citación de la infanta Cristina para declarar como imputada en el caso Nóos el próximo 27 de abril puede ser suspendida o aplazada para que dé tiempo a que se tramite el recurso de apelación que presentará la Fiscalía Anticorrupción en contra de esta decisión judicial.

El fiscal Anticorrupción de Baleares ultima ya el recurso contra la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos, según han informado fuentes fiscales. También han explicado que el recurso se presentará previsiblemente mañana viernes, o el lunes a más tardar, si bien no se descarta del todo que pueda ser formalizado hoy mismo.

Una vez presentado, el juez que instruye el caso Nóos, José Castro, puede dar el curso habitual al recurso de apelación, sin tomar ninguna otra decisión, o puede optar también por acordar de oficio paralizar la citación, lo que, según han informado a Efe fuentes jurídicas, garantizaría que diera tiempo a que el recurso se resuelva.

En el caso de que siga el procedimiento que establece la ley, la decisión de la Audiencia de Palma sobre el recurso no será inmediata, porque los trámites que implica la presentación llevan varios días, a lo que se añade la propia carga de trabajo del organismo judicial, según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

El abogado de Urdangarin no defenderá a la infanta

Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarin en el caso Noós, no asumirá la defensa de la infanta Cristina. Aunque no ha detallado las razones por las que no se encargará de la defensa de la infanta, Pascual Vives ha asegurado que asumir la defensa de Cristina de Borbón "no es lo más adecuado, por muchas cosas".

El abogado, que tras hacerse pública ayer la imputación de la infanta visitó a los duques de Palma en su residencia barcelonesa durante más de dos horas, ha asegurado que les ha visto "unidos en la adversidad". Tras puntualizar que él no es el "portavoz de la infanta", el abogado ha explicado, no obstante, que su percepción es que la infanta Cristina "está preocupada".

En respuesta a las preguntas de los periodistas, Mario Pascual Vives ha asegurado que desconoce si la Casa Real facilitará un abogado a la infanta.