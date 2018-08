Política

Urquijo: 'Hablar de presos políticos puede llevar a la ilegalización'

21/04/2013

El delegado del Gobierno en el País Vasco asegura que "no es de recibo" utilizar este término porque los presos de ETA "no están en prisión por un delito de opinión, sino por haber matado".

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, considera que el uso de la expresión "presos políticos" para referirse a reclusos de ETA "puede conducir, sumado a otras conductas, a la ilegalización de un partido político".

En una entrevista con Efe, Urquijo subraya que "no es de recibo en una democracia" utilizar este término porque los presos de ETA "no están en prisión por un delito de opinión", sino por haber "matado, extorsionado y amenazado". "Me parece un insulto a la democracia española y una afrenta a las víctimas del terrorismo", ha señalado.

'Superar los límites'

Por ello, ésta es una de las más de veinte "actuaciones y actitudes" de las formaciones de la izquierda abertzale que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía por entender que "podrían superar los límites" marcados en la sentencia del Tribunal Constitucional por la se que permitió a Sortu su inscripción del registro de partidos políticos.

La idea consiste en que el fiscal "vaya tomando nota y que si en un momento dado considera que se han acumulado indicios suficientes" que puedan demostrar que se han sobrepasado las "líneas rojas" establecidas en la citada sentencia, inste a su ilegalización.

En todo caso, no encuentra "sorprendente" que representantes de EH Bildu hablen de "presos políticos" ni que su portavoz en la Cámara vasca, Laura Mintegi, vea un "origen político" en el asesinato del socialista Fernando Buesa, porque esta coalición, asegura, "no es otra cosa que Batasuna disfrazada y ahora a las órdenes de Sortu".