Política

PNV

Ortuzar: 'La mesa institucional no parará aunque Bildu no participe'

Redacción

11/05/2013

El presidente del EBB del PNV acusa a Bildu de "falta de vergüenza política" por cerrar un acuerdo en la mesa interinstitucional que Urkullu celebró el miércoles para negarlo "en menos de 24 horas".

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha acusado a Bildu de "falta de vergüenza política" por alcanzar un acuerdo en la mesa interinstitucional que el lehendakari, Iñigo Urkullu, celebró el pasado miércoles con los máximos representantes de las Diputaciones forales y Eudel, para negarlo "en menos de 24 horas". Además, ha asegurado que los trabajos derivados de este foro "no pararán", aunque la coalición abertzale decida desmarcarse.

En una entrevista concedida a Europa Press, Ortuzar ha advertido al líder del PSE-EE de que no puede tener "al Gobierno Vasco y al país parados" porque esté "deshojando la margarita" de su futuro político en el PSOE. Asimismo, ha asegurado que no entra en la agenda política del PNV convocar elecciones anticipadas porque el Gobierno Vasco "no va a tirar la toalla".

Actitud de la oposición

El presidente del EBB ha emplazado a Bildu "a decir siempre la verdad", dentro y fuera de las reuniones, y que, por lo menos, la palabra dure más de 24 horas". En este sentido, ha destacado que la actitud de la coalición soberanista "demuestra cuál es la actitud de la oposición en este momento" de recurrir a "cualquier cosa antes que llegar a un acuerdo y dar un mínimo respiro al Gobierno Vasco".

Tras realizar un llamamiento a la reflexión, ha mostrado su esperanza en que Bildu no realice "un plante" a las reuniones derivadas de la 'mesa institucional'. "Esperemos que le entre un mínimo de responsabilidad, y más allá de su obediencia política, se acuerde de que representa a un territorio y que no deben castigar a los guipuzcoanos", ha indicado.

Además, ha destacado que, si la coalición abertzale pretende que "todo se pare, no lo va a conseguir", y ha asegurado que los trabajos de este foro continuarán adelante, con o sin la participación de la coalición soberanista.