Política

Anexión a Araba

El alcalde de Treviño defiende que la anexión es 'cuestión de Estado'

Redacción

06/02/2014

El regidor municipal ha insistido en que la vía abierta con la petición del Parlamento Vasco es "legítima y legal", y que supone una "representación de respeto democrático".

El alcalde de Treviño, Ignacio Portilla, ha asegurado que hoy la anexión de este enclave a Araba se ha convertido en una "cuestión de Estado", por lo que ha pedido al Gobierno central que "no escurra el bulto" y acepte la petición aprobada hoy por el Parlamento Vasco para iniciar este proceso.



Portilla, junto con la teniente alcalde del Ayuntamiento de Lapuebla de Arganzón (Burgos), Begoña García, ha leído un comunicado conjunto después de que el pleno de la Cámara de Gasteiz haya decidido defender en las Cortes Generales la anexión de Treviño a Araba.



El regidor municipal ha insistido en que la vía abierta hoy es "legítima y legal", y que supone una "representación de respeto democrático".



Asimismo, ha cuestionado las razones de PP y UPyD al abstenerse en la votación, al tiempo que ha mostrado su alegría porque no ha habido ningún voto en contra, ya que PNV, EH Bildu y PSE han respaldado la propuesta.



Las aspiraciones segregacionistas de Treviño se remontan a 1646 y tras la restauración de la democracia el futuro del enclave se planteó de nuevo en 1980 y en 1998, dos intentos de incorporarse a Euskadi que no prosperaron por la oposición de Castilla y León.