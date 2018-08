Política

Ultimátum de PSN

Barcina asegura que no tiene miedo a las elecciones

Redacción

12/02/2014

UPN ha respaldado este miércoles a Goicoechea y ha criticado "la maniobra política del PSN basada en falsedades". El PSN asegura que 'echará' a Barcina si se demuestran las injerencias y no dimite.

Yolanda Barcina ha asegurado este miércoles que UPN no tiene "ningún miedo a que se pronuncien los navarros y a las elecciones, como también hemos dicho en muchas ocasiones". Así, la dirección de partido ha afirmado que "no teme" unas elecciones anticipadas, aunque ha negado que la comunidad viva estos días "la mayor crisis institucional" de la presente legislatura.



El Comité Ejecutivo de UPN se ha reunido este miércoles, en una sesión que ha durado en torno a una hora y media, para analizar las consecuencias de las acusaciones vertidas por la exdirectora de Hacienda contra Goicoechea y valorar el anuncio del PSN de que presentará una moción de censura si, en caso de que se demuestren las injerencias, Yolanda Barcina no dimite y convoca elecciones en quince días.

Al término de la sesión, la propia presidenta del Gobierno de Navarra y de UPN ha sido la encargada de leer a los periodistas que estaban a las puertas de la sede del partido el acuerdo al que ha llegado, por unanimidad, el Comité Ejecutivo de la formación regionalista.

A través de este acuerdo, ha explicado Barcina, la dirección de UPN traslada todo su "apoyo y confianza" a la consejera Goicoechea, la cual, en su opinión, "está siendo objeto de una indigna campaña de acusaciones y falsedades".

Asimismo, UPN manifiesta su "decidida voluntad" de "ofrecer a la ciudadanía cuantas aclaraciones sean oportunas, detalladas y precisas acerca de las graves acusaciones que ha tenido" y que, además, según ha señalado Barcina, "son falsas".

Críticas a PSN

Por otro lado, UPN ha criticado que el secretario general del PSN, Roberto Jiménez, "tenga decidido llevar a cabo una maniobra política basada en un cúmulo de falsedades", y que ''desprecie de antemano la comisión de investigación prevista" y censura que "se erige en juez y parte y que tenga ya establecido el veredicto de esa comisión de investigación que aún no se ha celebrado en el Parlamento".

Denuncia de Kontuz

Finalmente, respecto al anuncio realizado por Kontuz de que presentará una denuncia contra Goicoechea ante el Tribunal Supremo tras las acusaciones realizadas por Idoia Nieves, UPN rechaza que "el colectivo de la izquierda abertzale haya decidido de nuevo instrumentalizar los tribunales de justicia para amplificar su campaña permanente de acoso al Gobierno de UPN".