UPN denuncia una 'operación de la IA' para gobernar en Navarra

Redacción

26/02/2014

Geroa Bai rechaza "terrores apocalípticos" y afirma que los navarros irán a las urnas este año o el que viene "frente a tanto atropello".

El diputado de UPN en el Congreso, Carlos Salvador, ha reclamado un compromiso con Navarra al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante la posibilidad de que la izquierda abertzale "se haga con el poder tras 50 años de asesinatos de ETA", porque si la Comunidad Foral cae, ha dicho, "romperá España".



Por su parte, la diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha rechazado lo que ha calificado como "terrores apocalípticos" y ha asegurado que "la democracia es imparable" y los navarros irán a las urnas a votar este año o el que viene "frente a tanto atropello".



Ambos portavoces han intervenido en el Debate sobre el estado de la nación en el Congreso y ambos se han referido a la situación que atraviesa la política navarra, con una comisión de investigación sobre supuestas irregularidades en la Hacienda Foral y la posibilidad de que una moción de censura tumbe el Gobierno de UPN.

UPN: 'No permita el sacrificio de Navarra'

Salvador ha dedicado su intervención a alertar sobre la existencia de una "operación de la izquierda abertzale" para hacerse con el Gobierno foral, mientras que Barkos se ha centrado más en la situación económica del país y el maltrato del Gobierno a Navarra. Lo demás, ha dicho, son "pequeñeces" por el interés de UPN en sembrar "alarmas".

En este sentido, Salvador ha rogado al presidente del Gobierno que no permita que se "sacrifique" a Navarra en el "altar de los intereses de los nacionalistas" ante la posibilidad de una moción de censura contra la presidenta de la comunidad, Yolanda Barcina. "Le interpelo señor Rajoy en ese compromiso con Navarra, que es un ruego y un deseo compartido por muchos navarros que viven perplejos por cómo se quiere sacrificar Navarra en el altar de los intereses de los nacionalistas", ha asegurado Salvador.



El portavoz de UPN ha alertado de que Navarra se encuentra en una "encrucijada" entre la libertad y el "gulag" que pretenden imponer "los herederos de ETA", al tiempo que permanece el "matonismo político" en la comunidad.



"Hablar de Navarra es hablar del futuro de la nación", ha insistido Salvador, que ha avisado del "peligro" de que la izquierda abertzale termine cumpliendo el objetivo "por el que ETA ha asesinado durante medio siglo: apropiarse de Navarra".

Ha negado tajantemente que exista corrupción en el Gobierno foral como ha denunciado la oposición, y ha pedido al PSN que no termine siendo la "muleta" en la que se apoye la izquierda abertzale para alcanzar mediante "argucias" el objetivo de desalojar a UPN de las instituciones.

Geroa Bai: 'Se pongan como se pongan, iremos a las urnas'

Por su parte, Uxue Barkos (Geroa Bai) ha subrayado que Navarra es sujeto político por derecho y ha advertido de que, aunque algunos pretendan evitar lo inevitable y se escuden en "terrores apocalípticos", la democracia "es imparable y, si las elecciones no son ahora, serán en un año".



"Se pongan algunos como se pongan, la mujeres y los hombres de mi comunidad hablarán finalmente frente a tanto atropello", ha dicho.



La portavoz de Geroa Bai ha arremetido contra los "terrores que la derecha navarra trata de imponer" y ha hablado del debate que "algunos pretender hurtar" a los navarros ante "la sombra de graves irregularidades" en la gestión del Gobierno foral.



Ha criticado que "innumerables voces" se hayan apresurado a respaldar al Ejecutivo de UPN sin la "más mínima vocación de búsqueda de la verdad" y que "en un lamentable ejercicio de reelectura de la historia, algunos digan respecto a Navarra que 'más vale corrupta que rota'".



"Aunque algunos pretendan evitar lo inevitable, escudándose en terrores apocalípticos, presionando al PSOE, amenazando con el fin de lo indisoluble o, incluso, mintiendo de manera muy miserable sobre el adversario, la democracia es imparable y si las elecciones no son ahora, serán dentro de un año", ha advertido Barkos.



Por otra parte, la portavoz de la formación navarra se ha referido a la metáfora de ayer del presidente del Gobierno y le ha preguntado: "¿quién va en el barco que dobla el cabo de Hornos?" Le ha asegurado que "no tiene por pasaje al conjunto de la sociedad, sino a una parte muy concreta y cada vez más minoritaria de esa sociedad", entre las que están, según ha precisado, la gran banca y las grandes eléctricas.



Según Barkos, las políticas de Rajoy no son las que demandan los ciudadanos y, por eso, ha concluido su intervención con un consejo para el presidente: "Baje y escuche".

Rajoy: 'En Navarra no ha habido corrupción'

En el turno de respuesta, Rajoy ha asegurado que "en Navarra no ha habido corrupción" y ha alertado de que "hay quien quiere llegar al poder por cualquier procedimiento".

"Quiero decir con meridiana claridad que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho usted", ha respondido Rajoy al parlamentario de UPN, a quien le ha trasladado que comparte sus tesis sobre ETA y sobre la situación en Navarra.



"Estoy de acuerdo en que en Navarra no ha habido corrupción, estoy de acuerdo en que hay quien quiere llegar al poder por cualquier procedimiento y estoy de acuerdo en trabajar por una Navarra foral y española".



"Todo esto que digo me resulta muy fácil decirlo porque es verdad y porque lo siento", ha añadido Rajoy, quien en la misma intervención ha dicho no estar de acuerdo con las consideraciones que en relación con la situación en Navarra había hecho también momentos antes la diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos.