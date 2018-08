Política

Desarme de ETA

El PSE ve 'excesivo' el gesto de apoyo de Urkullu a los verificadores

Redacción

26/02/2014

La portavoz del PSE afirma que a Rajoy le gusta "acumular los problemas encima de la mesa, a ver si se solucionan solos".

La portavoz del PSE, Idoia Mendia, ha opinado hoy que el lehendakari, Iñigo Urkullu, no debería haber ido a Madrid a apoyar a los verificadores ante la Audiencia Nacional, un gesto que en su opinión fue "excesivo".



En declaraciones a Onda Cero, la portavoz del PSE ha dicho desconocer si algún socialista se va a reunir con Jonathan Powell, exjefe del gabinete de Tony Blair que acude hoy a Euskadi para pulsar la nueva situación creada tras la visita de los verificadores internacionales y su citación judicial.



Mendia ha recordado que el lehendakari dijo que acudió a la Audiencia Nacional "a título personal", pero ha matizado Mendia que siendo lehendakari "es muy difícil separar la línea personal de la política".



La portavoz ha recordado que los socialistas exigen la disolución de ETA, pero también ha abogado por un "final ordenado" de la organización, para lo que es necesario que los Gobiernos central y vasco se entiendan.



Es un asunto, ha añadido, "que hay que gestionar con inteligencia y prudencia, pero Rajoy tiene una forma de ser en la que le gusta acumular los problemas encima de la mesa a ver si se resuelven solos".



Respecto a la petición del PNV de cambiar la Constitución para que las sociedades catalana y vasca puedan sentirse "a gusto", Mendia ha dicho que los socialistas quieren cambiar la Constitución, pero "no para dar satisfacción a nadie. El estado autonómico ha funcionado bien, y ahora hay que ir hacia una Constitución federal", ha opinado.



Sobre la insistencia del PNV en que la ponencia de autogobierno pueda tratar el derecho a decidir, Mendia lo ha calificado de "un invento de antes de ayer, un eslogan vacío. No somos favorables al derecho a decidir; lo que se debe aclarar es si están planteando la secesión, a la que la respuesta es no; nuestra respuesta es profundizar en el autogobierno".



Por último, Mendia ha dicho que nunca se ha planteado ni se lo han propuesto ser el relevo de Patxi López como secretario general en el caso de que éste deje el puesto para ir a Madrid.