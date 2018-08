Política

Cataluña

Mas: 'No descarto la declaración unilateral de independencia'

Redacción

16/03/2014

El president ha lamentado que el diálogo con Madrid no sea posible, aunque ha aseverado que llegados a este punto, "la marcha atrás no es una opción, sería un error muy grande".

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha explicado este domingo que no descarta "la declaración unilateral de independencia", aunque ha matizado que no es su elección favorita.

"La declaración unilateral de independencia no es nuestro marco ideal, ni el mejor, ni el que queremos. Pero no podemos descartarla al 100% porque sería una renuncia tan evidente que nos haría perder fuerza", ha explicado en un encuentro con diez ciudadanos organizado por El Periódico de Cataluña.

A preguntas de los ciudadanos, ha asegurado que el proceso soberanista no está rompiendo la convivencia en Cataluña, pero sí la pondría en peligro no permitir la consulta a los catalanes, "porque eso es lo mismo que negar su existencia. Para la convivencia, ir a votar no es peligroso; no poder votar sí lo es".

Mas ha lamentado que el diálogo con Madrid no sea posible, aunque ha aseverado que llegados a este punto, "la marcha atrás no es una opción, sería un error muy grande".

El presidente catalán ha recordado que su hoja de ruta una vez descartado el referéndum pactado pasa por crear una ley de consultas catalanas, y si ésta es recurrida por el Estado, decidirá si usar "el marco legal de las elecciones, que podrían ser anticipadas, o no".

Cospedal: 'No lo consentiremos'

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha considerado este domingo "irresponsables y peligrosas" unas declaraciones del presidente de la Generalitat, Artur Mas, en las que no descarta declarar unilateralmente la independencia de Cataluña.

Durante la clausura de la convención del PP de Castilla-La Mancha en Toledo, Cospedal ha transmitido "a todos los españoles y todos los catalanes" un mensaje "de tranquilidad y seguridad", y ha asegurado que mientras gobierne el PP y sea un partido fuerte en Europa "está garantizada la unidad y la integridad de España".

"No vamos a consentir que a ningún catalán le quite nadie el derecho de ser español y de ser europeo, se lo tenemos que decir a todos los españoles", ha proclamado.