Política

Consejo de Gobierno

Barcina no disolverá el Parlamento y anunciará hoy medidas hasta 2015

Redacción

31/03/2014

Hoy termina el plazo para poder adelantar elecciones, pero Barcina anunciará ante la prensa las líneas maestras de su Gobierno hasta el final de la legislatura.

Yolanda Barcina no convocará elecciones anticipadas ni disolverá el Parlamento navarro, a pesar de estar en minoría. Es más, la presidenta de Navarra ha adelantado a hoy la reunión habitual de su Consejo de Gobierno, y esgriminará las líneas maestras del Ejecutivo para los próximos 14 meses, según publica hoy Diario de Navarra.

De esta manera, se descarta el adelanto de elecciones, ya que desde la convocatoria de comicios hasta la celebración de las mismas han de mediar 55 días naturales y después de la fecha del 25 de mayo ya no podrán anticiparse, pues comienza el último año de legislatura.

El diario afirma también que Barcina no hará ningún cambio en las filas de su Gobierno hasta el final de la legislatura.

Este fin de semana, Barcina ya confirmó que UPN "seguirá en el Gobierno foral hasta el año 2015" y aseguró que, de manera “unánime”, su formación había decidido no adelantar las elecciones.



"Quizás para mí no sea la opción más cómoda ni la más fácil entre las propias alternativas personales que tengo, pero es que pienso igual que vosotros, que es el momento de seguir dando lo mejor de nosotros mismos por UPN y por Navarra", ha remarcado, para destacar que "no va a ser" su partido quien "detenga el comienzo de la recuperación", dijo el sábado.

Además, aseguró que su partido "no tiene ningún miedo a las elecciones", para incidir en la idea de que disolver el Parlamento en la actualidad "sólo provocaría más inestabilidad en la Comunidad foral".