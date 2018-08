Política

Pleno monográfico

Las claves del monográfico en el Congreso sobre la consulta catalana

Redacción

08/04/2014

Artur Mas no acudirá al debate monográfico en el Congreso de los Diputados, que se prevé que dure seis horas y que arrancará a las 16:00 horas de este martes.

El Pleno del Congreso acoge hoy un debate sobre Cataluña de cerca de seis horas y con un final anunciado: los diputados de PP, PSOE, UPyD y UPN, cerca de 300, ya han anunciado que rechazarán que el Gobierno delegue en la Generalitat la competencia para celebrar la consulta anunciada para el 9 de noviembre.

Estas son las claves para seguir el Pleno, que arrancará a las 16:00 horas y que podrá ser seguido en directo a través de eitb.com.

Artur Más no estará presente

En las tribunas de invitados se distribuirán numerosos diputados del Parlament, entre ellos Oriol Junqueras (ERC), Pere Navarro (PSC) y Alicia Sánchez-Camacho (PP), así como una representación de la Generalitat encabezada por el conseller de Presidencia y portavoz, Francesc Homs, mientras que el presidente catalán, Artur Mas, no tiene intención de viajar ese día a Madrid.

Lectura contra la consulta

Según el plan acordado en la Junta de Portavoces del Congreso, la sesión plenaria se abrirá a las cuatro de la tarde del martes anunciándose el debate de la iniciativa catalana y dándose lectura, conforme a Reglamento, al escrito que registró hace unas semanas el Ejecutivo exponiendo su criterio contrario a la propuesta, aquél en que decía que Cataluña no puede decidir unilateralmente su futuro y que por tanto el referéndum sólo es "especulativo". El encargado de hacerlo será el secretario primero de la Mesa del Congreso, un cargo que esta legislatura ocupa el 'popular' Ignacio Gil-Lázaro.

¿Quién defenderá la propuesta?

A partir de ahí, la propuesta de delegar las competencias será presentada por la delegación enviada por el Parlament, compuesta por Jordi Turull, portavoz de CiU en la cámara autonómica; Marta Rovira, secretaria general de ERC, y Joan Herrera, líder de ICV, con diez minutos cada uno para defender la propuesta.

La delegación del Parlament tendrá quince minutos para responder (cinco minutos por cada diputado autonómico) y los grupos del Congreso tendrán otros diez cada uno. El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha prometido una "interpretación generosa" del Reglamento y se habla incluso de un tercer turno de intervención por cada parte.

No habrá turno en contra

Como CiU, ERC e ICV no van a tener otro turno más para defender las llamadas 'copias de seguridad' que registraron en su día para asegurarse de que el debate de la consulta no se aplazaba hasta septiembre, en la Junta de Portavoces también se pactó que ningún grupo de los contrarios a la consulta soberanista ejercerá el turno en contra, para así no privilegiar unas voces sobre otras. Por tanto, tras la delegación del Parlament intervendrán los grupos parlamentarios de la oposición del Congreso, de mayor a menor, con veinte minutos cada uno.

El orden de intervenciones

El primero en intervenir será el PSOE, cuyo secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya anunció su intención de tomar la palabra en el debate. Le seguirán CiU (Josep Antoni Duran), Izquierda Plural (representado por el diputado de ICV, Joan Coscubiela), UPyD (Rosa Díez), PNV (Aitor Esteban) y las distintas fuerzas del Grupo Mixto. Cerrará el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso.

En todo ese programa hay que encajar la intervención del Gobierno, que, conforme a los usos y costumbres parlamentarios, podrá producirse en cualquier momento de la sesión. Cuando se presentó el Plan Ibarretxe, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero fue el primero en responder y para el 8 de abril se calcula que el Ejecutivo, ya sea Mariano Rajoy o la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, tampoco esperará al final de la sesión.

Al final, la votación

Tras los debates, que podrían durar hasta seis horas, se procederá a la votación, donde sólo participan los miembros del Congreso. De hecho, los del Parlament deben abandonar el Salón de Plenos en ese momento.

A favor de la consulta votarán Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), los nacionalistas de CiU, PNV y BNG, los independentistas de ERC y buena parte del Grupo Mixto (los de Amiaur y Geroa Bai, entre otros). El resto votará en contra.