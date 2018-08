Política

Entrevista en Radio Euskadi

Ortuzar cree que Europa 'acogerá en su seno' a Cataluña y Euskadi

Redacción

16/04/2014

El PNV celebra Aberri Eguna bajo el lema 'Mirando a Europa' y Ortuzar afirma que, pase lo que pase "no nos vamos a ver fuera de Europa".

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que Europa "acogerá en su seno" a Cataluña y Euskadi si deciden democráticamente su futuro y ha considerado que "la solución del contencioso vasco está dentro" dela Unión Europea. "No nos vemos fuera de Europa, y no nos vamos a ver fuera de Europa, pase lo que pase", ha aseverado.



En una entrevista concedida a Radio Euskadi, se ha referido a la celebración del Aberri Eguna, que este año el PNV celebrará bajo el lema "Mirando a Europa", y que se sitúa "dentro de un momento clave para Europa".



En este sentido, ha explicado que, para el PNV, esta celebración tiene "más como telón de fondo el futuro de Euskadi, la construcción nacional vasca en Europa, que cualquier otro elemento", aunque, "evidentemente, el tema catalán está ahí, es un tema que estamos siguiendo con mucha atención, pero que no condiciona nuestra actuación política".



Ortuzar ha considerado que Europa es "un ámbito lo suficientemente generoso y de inteligencia política, como para acoger en su seno a realidades como Cataluña o Euskadi, siempre que su ciudadanía haya defendido y decidido democráticamente su futuro".



Por otro lado, Ortuzar ha defendido la idea de la "bilateralidad" en todos los ámbitos en la relación con el Estado. Según ha dicho, la bilateralidad es "con alguien, en pie de igualdad, de respeto y reciprocidad".

Por su parte, el secretario de Relaciones Institucionales del PNV, Koldo Mediavilla, ha asegurado que, aunque queda por hacer "el camino del reconocimiento jurídico e institucional", Euskadi no tiene "más punto de salida ni de llegada" que Europa".

En declaraciones a Onda Vasca, Mediavilla ha recordado que su formación celebrará este año el Aberri Eguna bajo el eslogan "Euskadi Europa Begira" (Euskadi mirando a Europa) porque, "ahora más que nunca, somos Europa".

Mediavilla ha advertido de que "en eso" se encuentra empeñada la formación jeltzale y ha confiado en que "más pronto que tarde, llegará". Además, ha manifestado su convicción de que "el camino se hace andando, poniendo un pie delante de otro, y dando pasos".

Ante las advertencias de la Comisión Europea de que las entidades que no sean estados no serán reconocidas, ha recordado a los landers alemanes, "con presencia directa en todas aquellas decisiones que la Comisión Europea, vincula a sus competencias directas". "Reivindicamos que Euskadi pueda estar en esa situación", ha dicho.