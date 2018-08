Política

Entrevista

Sortu pide a Urkullu reclamar autodeterminación y no pactos con el rey

04/06/2014

Por otro lado, el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, ha manifestado que el Gobierno español ha rechazado ya algunas de las peticiones de presos para su acercamiento a cárceles vascas.

El presidente de Sortu, Hasier Arraiz, ha instado al lehendakari, Iñigo Urkullu, a que reclame el derecho a decidir de los vascos en vez de lanzar "mensajes confusos" sobre el histórico "pacto con la Corona" o "un nuevo encaje de Euskadi en el Estado" tras el anuncio de la abdicación del rey.

"Esas palabras están de sobra", ha dicho Arraiz en una entrevista en Radio Euskadi, en la que ha recordado que la monarquía española supone la "perpetuación de un sistema que procede del franquismo y que niega al pueblo vasco".

Sobre el debate en el Congreso de los Diputados de la ley orgánica que regula dicha abdicación, Arraiz ha expresado "respeto" por la decisión del PNV de abstenerse, aunque ha considerado que significa "no mojarse", y ha añadido que Amaiur participará en el debate, "pero no en una decisión que no compete a los vascos".

Arraiz también ha acusado al PNV de "querer adormecer y ralentizar" el debate sobre el derecho a la autodeterminación "arrinconándolo en una sala del Parlamento Vasco", en referencia a la ponencia sobre el autogobierno.

Rechazan peticiones de acercamiento

Por otro lado, el presidente de Sortu ha manifestado que el Gobierno español ha rechazado ya algunas de las peticiones de presos vascos para su acercamiento a cárceles vascas y así se lo ha comunicado ya a los interesados. El resto de solicitantes se encontraría a la espera de recibir la respuesta de Ejecutivo.

Arraiz ha afirmado que los reclusos que tenían previsto formular solicitudes para ser trasladados a cárceles terminarán de hacerlo a lo largo de este mes.

"Que yo sepa, este mes de junio, tengo entendido que el colectivo de presos políticos vascos termina con la petición de traslado a las cárceles de Euskal Herria", ha dicho el máximo dirigente de la formación abertzale.

El presidente de Sortu ha asegurado que el Ministerio del Interior ha dado respuesta a "algunos" de los reclusos, y que ésta "ha sido negativa".

A mediados del pasado mes de febrero, los portavoces del EPPK anunciaron la intención de los presos de 'activar' peticiones de traslado individuales a cárceles vascas, en un proceso "escalonado", que se inició con las solicitudes de 16 presos enfermos y los mayores de 70 años.

El anuncio se produjo después de que el 28 de diciembre del pasado año, el EPPK hiciera una declaración en la que reconocía "con toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral generados" por sus acciones y anunciaba que estaba dispuesto a un proceso "escalonado", "individual" y llevado a cabo en un "tiempo prudencial".