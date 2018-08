Política

Fiscal general del Estado

'Lo que no está en la Constitución, no existe en la vida política'

Redacción

04/06/2014

Así se ha referido el fiscal general del Estado a la posibilidad legal de una consulta sobre la instauración de una república en el Estado español.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se ha referido a la posibilidad legal de la celebración de una consulta sobre la instauración de una República en el Estado español señalando que "lo que está en la Constitución está en la Constitución y lo que no está no existe en la vida política y social de España".



"Yo de opciones políticas no opino, no quiero que los políticos interfieran en el mundo judicial y yo tengo respeto absoluto con las decisiones políticas", ha indicado el fiscal general para aludir posteriormente a la legalidad constitucional.



Sobre la abdicación del rey, se ha remitido a la declaración institucional hecha pública por la Fiscalía General el pasado lunes en la que esta institución manifestó el "respeto, admiración y afecto por la figura de su Majestad y lo que ha aportado a la historia de España y a la convivencia de todos los españoles".



Ha añadido que el Ministerio Público le desea lo mejor al Príncipe de Asturias. Además, ha señalado que el Consejo Fiscal ha hecho suyas estas declaraciones y que él personalmente manifiesta también su ""admiración, afecto, respeto" y sus mejores deseos para la institución en general "tanto para el Rey que abdica y el Rey que viene".



En relación con una posible imputación de la Infanta Cristina en el "caso Noos" antes de que se produzca la proclamación de Felipe VI, el fiscal general ha en tono irónico que por parte del Ministerio Fiscal no tienen "ningún miedo al lobo feroz judicial".



Así, ha añadido que el Ministerio Público siempre ha respetado las decisiones judiciales y no tiene "miedo a ningún tipo de decisión".