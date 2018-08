Política

Parlamento Vasco

Acusan de 'gamberrismo' a EH Bildu en el debate sobre las cajas

Redacción

12/06/2014

En la sesión del Parlamento de este jueves, PNV, PSE-EE y PP reprochan a la coalición abertzale su posición en el proceso de reestructuración de Kutxabank.

La actitud de EH Bildu en relación al proceso de conversión de las cajas de ahorro en fundaciones ha recibido este jueves duras críticas del PNV, el PSE-EE y el PP en el Parlamento vasco.

El partido 'jeltzale' ha denunciado el "vértigo" de EH Bildu a la toma de decisiones, y ha advertido de que esto puede llevar a la coalición a "abandonar sus responsabilidades" en Kutxa, mientras que el PSE le ha acusado de "gamberrismo" político y el PP, de tratar de "reiniciar el debate una y otra vez".

EH Bildu había presentado una proposición no de ley en la que proponía "abandonar la liquidación de las cajas vascas y su proceso de conversión en fundación bancaria", así como "suspender el proceso de privatización de las cajas".

El PNV y el PSE habían consensuado una enmienda a la totalidad a este texto, que dada la mayoría que suman ambos partidos en el Parlamento, tenía garantizada su aprobación en detrimento del texto original de la coalición.

La iniciativa del PNV y el PSE, entre otras medidas, defendía la transformación de las cajas en fundaciones, así como el mantenimiento de los compromisos de las mismas en materia de Obra Social. No obstante, EH Bildu ha decidido retirar, en mitad del debate, su proposición no de ley, de forma que finalmente -de acuerdo al reglamento parlamentario-, han decaído las enmiendas presentadas al texto original y no se ha votado resolución alguna.

Propuesta de EH Bildu

El parlamentario de EH Bildu Xabier Isasi ha argumentado esta decisión afirmando que aún hay "tiempo" hasta la fecha límite de finales de año para tratar de alcanzar un acuerdo más amplio en relación a este tema, sobre el que el PNV, el PSE y el PP ya han alcanzado un principio de acuerdo en el caso de la conversión de las cajas en fundaciones.

Isasi ha planteado, como aportación de EH Bildu a un eventual pacto, la propuesta que presentó la coalición este pasado miércoles en relación a las cajas y Kutxabank. Entre otros aspectos, esta propuesta plantea la creación de una sociedad pública que compre las acciones de Kutxabank para evitar que el banco sea controlado por entidades privadas.