Rubalcaba abandona la primera línea pero no su compromiso político

Redacción

26/07/2014

El hasta hoy secretario general del PSOE se ha despedido de su cargo pidiendo al partido que sea "ejemplar" y coherente con sus principios y recordando que cuando no lo han sido lo han pagado caro.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha despedido este sábado de sus compañeros en el congreso federal que proclamará sucesor a Pedro Sánchez garantizando que seguirá siendo un militante "activo" del PSOE. "Abandono la primera línea de la política, pero nunca abandonaré mi compromiso político, nunca es nunca", ha afirmado.

En el discurso de inauguración del cónclave en Madrid, ante los más de 1.000 delegados que votarán la nueva dirección y más de un millar de invitados, Rubalcaba ha explicado que se marcha del cargo teniendo en la mente a todas las personas que sufren en este país y las dificultades que atraviesa su partido. Y ha garantizado que mantendrá siempre su compromiso político, el mismo que le llevó "hace muchos años" a pedir el ingreso en el PSOE.

"Será mi partido hasta el final de mis días, soy socialista y lo seré hasta el final de mis días", ha afirmado. Rubalcaba ha recordado que siempre pensó que el día que se encontrara "impasible" ante el sufrimiento de la gente se iría y ha hecho hincapié en que ahora se va pero "hasta el final" de sus días en la primera línea ha "sufrido con los que sufren".

Por eso mismo, ha querido dejar claro que mantendrá este compromiso y su militancia en el PSOE, donde seguirá siendo un "miembro activo". "Siempre, toda mi vida", ha afirmado.

Pide ejemplaridad y coherencia

Alfredo Pérez Rubalcaba se ha despedido de su cargo pidiendo al PSOE que sea "ejemplar" y coherente con sus principios y recordando que cuando no lo han sido lo han pagado caro, en un discurso personal, con apenas autocrítica, en el que ha dejado claro su apoyo "total" e "incondicional" a su sucesor Pedro Sánchez.

Rubalcaba ha avisado a los suyos de que la acción del PSOE se sustenta en tres patas: partido, proyecto y principios, y ha avisado de que estos "no basta con tenerlos, hay que vivirlos y practicarlos" en el día a día de la acción política: "Cuando no se vive como se piensa se termina pensando como se vive", ha dicho.

El líder saliente ha reconocido que la relación del PSOE con el poder siempre ha sido difícil, y ha pedido a los socialistas que tengan presente que si quieren tener el poder es para dárselo a quienes sólo tienen el poder de la democracia. Así, ha recomendado "subordinar los intereses personales a los del partido" y estos a los del interés general.

"Somos la izquierda que quiere gobernar, que no se conforma con estar en la calle mientras gobierna la derecha", ha dicho, convencido de que los ciudadanos no les votarán por lo que han hecho sino por lo que son capaces de hacer. Y además, ha dejado clara su confianza en las posibilidades electorales del PSOE, subrayando que es "el único partido que no tiene que esconder lo que piensa ni prometer lo que no va a hacer para ganar unas elecciones".