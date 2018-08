Política

Mas proclama que convocará la consulta para el 9N aunque haya recurso

30/08/2014

El presidente de la Generalitat pide 'respetar la mayoría social y el consenso político' catalán.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha proclamado este sábado que convocará la consulta para el 9 de noviembre pese a que el Gobierno la recurra de inmediato ante el Tribunal Constitucional (TC), como este viernes anunció su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

En su intervención en el Consell Nacional conjunto que CDC y UDC han celebrado en Cerdanyola del Vallès, ha dicho que lo que debería hacer el Estado es permitir una consulta, que es legal, porque supondría "respetar la mayoría social y el consenso político" que hay en Cataluña.

También ha lanzado un mensaje al resto de partidos catalanes que apoyan la consulta: "Cuando las cosas las hacemos juntos, los resultados son mejores". Tanto Mas como el nuevo secretario general de CiU, Ramon Espadaler, han coincidido en su diagnóstico: que el Govern está plenamente legitimado para convocar la consulta ya que es legal, como ha dictaminado el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), órgano que supervisa que las leyes catalanas cumplan con el Estatut y la Constitución.

Si el coordinador general de CDC, Josep Rull, instó este jueves al Gobierno a "no hacer nada" y respetar la convocatoria, Mas ha abogado por esta misma receta, y le ha pedido que permita su celebración, algo que, según él, en ningún caso contradice el orden constitucional vigente. En esta línea, Mas ha asegurado que "lo que el Gobierno español no puede hacer es engañar a la gente diciendo que la consulta es ilegal", por lo que le ha pedido un cambio de actitud.

Recurso del Gobierno español

Ante un recurso por parte del Estado a la ley de consultas que pretende aprobar el Parlament en septiembre y al posterior decreto de convocatoria a la votación, el TC "no tiene más remedio que suspenderla", por lo que Mas ha dicho que el punto clave no es lo que dictamine el Alto Tribunal, sino que el Gobierno no la impugne. "Si ellos quieren, la consulta es perfectamente posible, y Catalunya ha demostrado que es legal. Es un tema de estricta voluntad política" y no un debate jurídico, ha destacado. En el caso de que haya "dificultades muy grandes", Mas ha dicho que los partidos que apoyan la consulta deben actuar con unidad.