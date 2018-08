Política

IVA Volkswagen

El Estado pide a Navarra 1.513 millones por el IVA de Volkswagen

Redacción

17/09/2014

La presidenta de Navarra comparece antes los medios tras la 'tensa' reunión mantenida ayer con Cristobal Montoro.

La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, comparecerá esta mañana ante los medios de comunicación tras la "tensa" reunión que dijo haber mantenido ayer en Madrid con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la decisión de la Agencia Tributaria de reclamar a Navarra 1.513 millones de euros.

La cifra es el IVA que en el periodo 2007-2011 devolvió el Estado a Volkswagen por los coches fabricados en Navarra y exportados a través de una sociedad domiciliada en Barcelona, un sistema que se modificó en 2012 tras cuestionarlo la Agencia Tributaria.

Pese al cambio, la Agencia considera que Navarra debe reintegrar a la Hacienda central el IVA que el Estado devolvió en el citado periodo a la multinacional y de ahí que haya decidido llevar el asunto al Tribunal Supremo.

En la reunión de ayer, Montoro indicó además a la presidenta que de los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional contra leyes forales estudiará retirar solo uno, el referido al endeudamiento de las entidades locales, presentado en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que no tiene previsto recurrir el impuesto foral a los depósitos bancarios.

UPN pide que se retire el recurso sobre el IVA de Volkswagen

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Carlos García Adanero, ha advertido de que el Gobierno de España "no debió presentar en ningún caso" el recurso por el IVA de Volkswagen Navarra al Tribunal Supremo y ha pedido al Estado que "rectifique".

"El Gobierno de España no debió presentar el recurso en ningún caso, y desde luego no debió presentarlo sin haber reunido previamente a la delegación navarra", ha subrayado.

El PSN ve difícil salir de esta situación si no se echa al Gobierno de UPN

El secretario de Organización del PSN, Santos Cerdán, ha manifestado que "difícilmente podremos salir de esta si no echamos de una vez a este Gobierno de UPN". El parlamentario, quien se ha mostrado muy preocupado por las repercusiones que puede traer este recurso a Navarra.

"Vemos que Navarra está en una situación de quiebra técnica", ha denunciado. Cerdán ha anunciado que ya han pedido la comparecencia de la presidenta Yolanda Barcina y "según las explicaciones que dé" actuarán en consecuencia.

El dirigente socialista ha tenido también palabras críticas para el Gobierno central y es que, en su opinión, la presentación de este recurso "es una puñalada por la espalda del Gobierno del PP y avalada por el Gobierno de UPN y Barcina".

Bildu y Aralar piden una reunión urgente de la Mesa y Junta del Parlamento

Los grupos parlamentarios de Bildu y Aralar han pedido hoy una reunión extraordinaria y urgente de la Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara ante la decisión de la Agencia Tributaria de reclamar a Navarra 1.513 millones de euros por el IVA de Volkswagen.

Para Aralar y Bildu ésta es una "nueva y extrema agresión del Gobierno español a los derechos de la ciudadanía de Navarra y su futuro" y por ello quiere que la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento debaten una propuesta de declaración institucional registrada por ellos, así como otras iniciativas que puedan plantear el resto de grupos.

La coalición abertzale indica al respecto en un comunicado que reclamar a la Hacienda foral 1.513 millones de euros por el IVA que el Estado devolvió a Volkswagen supone someter la "viabilidad económica y social" de la comunidad "a una auténtica situación de excepción".

I-E no ve base para reclamar el IVA

El portavoz parlamentario de I-E, José Miguel Nuin, considera que el recurso que el Estado por el IVA de Volkswagen "no tiene ninguna base sólida" por lo que ha mostrado sus sospechas de que se trata de una "puesta en escena entre PP y UPN".

Nuin ha indicado a los periodistas que el sistema del que ahora se deriva la reclamación ha estado vigente 18 años y el Estado lo "ha conocido perfectamente", por lo que "es sorprendente que lo recurra en estos momentos". "Creemos que hay mucho de pose política o de movimientos extraños. El Estado no sólo lo ha conocido, sino que lo ha aceptado", ha subrayado Nuin.

Y ha añadido que I-E sospecha que "esto sea una puesta en escena entre el PP y UPN para que dentro de unas semanas el Estado retire el recurso y aparezca Barcina como abanderada de Navarra". En todo caso ha precisado que un recurso como el planteado crea "una situación muy grave" ya que "de prosperar situaría a Navarra en una situación muy delicada financiera y económicamente".

El PPN dice que los Gobiernos de España y de Navarra "deben ponerse de acuerdo para solucionar" el conflicto

La parlamentaria del PPN en el Parlamento de Navarra Amaya Zarranz ha afirmado que los Gobiernos de España y de la comunidad foral "deben ponerse de acuerdo para solucionar" el conflicto por el IVA.

Además, ha indicado que el PPN se va a poner en contacto con el Gobierno de España "inmediatamente para aclarar toda la cuestión y ser los intermediarios entre ambos gobiernos y poder solucionar este tema por el bien de Navarra". "Vamos a trabajar de aquí al 30 de septiembre, cuando se reúne la comisión de coordinación del Convenio, para solucionar este tema que nos parece fundamental", ha apuntado.

Geroa Bai considera "un cúmulo de despropósitos" el recurso sobre el IVA

El parlamentario no adscrito de Geroa Bai Manu Ayerdi considera que el recurso presentado sobre el IVA de Volkswagen "es un cúmulo de despropósitos".

Ayerdi ha hecho hincapié en la contradicción que percibe en el partido que sustenta al Gobierno de Navarra, ya que "durante tres años había transmitido un mensaje de tranquilidad de que esto estaba controlado y encaminado con su socio y nos encontramos con que su socio planta un recurso".

También ha criticado duramente al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro quien se quitó responsabilidad sobre el recurso presentado. Finalmente, ha instado a pelear para revertir la situación ya que "esos 1.500 millones que sobrevuelan no pueden ser la última palabra. Esa cifra es enorme para nuestras cuentas y hay margen para que eso no sea así. No podemos tirar la toalla", ha concluido.