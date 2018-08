Política

Congreso extraordinario

Sánchez pide 'sensatez a Mas y valentía a Rajoy'

Redacción

20/09/2014

El secretario general del PSOE acusa al presidente del gobierno español de gobernar para el 10% de los españoles y defraudar al resto.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido "sensatez" al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y "valentía" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque "ni el inmovilismo ni el separatismo" han aportado ni aportan "nada" ni a España ni a Reino Unido. Además, ha dicho a los catalanes que no vale decir solo "no" y ha llamado a votar "juntos una Constitución Federal".

Sánchez ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el Congreso extraordinario que el PSE-EE celebra en Bilbao, en el que será elegida la nueva dirección liderada por Idoia Mendia, que sustituye a Patxi López al frente del partido en Euskadi.

El líder socialista ha afirmado que en España se ha avanzado como país "siempre juntos, siempre unidos, y por eso, ante la crisis de Estado que se ha abierto en Cataluña", ha reclamado a Más "sensatez y a Rajoy valentía".

"Les decimos a los catalanes, desde Euskadi, desde cualquier punto de España, que les queremos, que queremos vivir con ellos, que juntos somos más fuertes. Desde Bilbao, desde Madrid, desde Sevilla, les decimos que no vale decir 'no, no y no', que los catalanes y el resto de españoles vamos a votar juntos, que vamos a votar a una Constitución Federal porque aquí, como en Reino Unido, ni el inmovilismo ni el separatismo han aportado nada próspero a sus sociedades", ha apuntado.

Sánchez: 'Rajoy gobierna para el 10% de los españoles y defrauda al resto'

Pedro Sánchez ha afirmado hoy en Bilbao que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, gobierna "para el diez por ciento" de los españoles y "defrauda" al noventa por ciento restante.

Sánchez ha asegurado que "la prueba del algodón" de esa forma de gobierno es la reforma fiscal, el rescate de bancos mientras se multiplican los desahucios y la aprobación de "indecentes amnistías fiscales". En este sentido, ha recordado que la reforma fiscal hace que las familias paguen "50 veces más impuestos" que las grandes compañías, y el 10 por ciento de los españoles "mucho menos" que el 40 por ciento de los contribuyentes.

Según Sánchez, el actual lehendakari, Iñigo Urkullu (PNV), "haría lo mismo" que hace Rajoy en el resto de España, en referencia a los recortes. En este sentido, ha recordado que Urkullu pretendía recortar prestaciones sociales, becas y programas de lucha contra el paro, "y fue el PSE el que logró frenar esos recortes"

"Nadie hizo más por Euskadi que los socialistas"

El líder socialista, ha afirmado hoy en Bilbao que "nadie ha hecho más por esta tierra" que los socialistas.

Sánchez ha pedido a los asistentes que a los que "pretenden ser guardianes de las esencias" que les recuerden que los socialistas "ya trabajaban por los derechos de los trabajadores vascos antes de que nacieran". "A quienes digan que España vuelve la espalda a Euskadi hay que decirles que aquí se ha defendido la libertad con sangre de andaluces y se han construido fabricas con el sudor de gallegos y extremeños", ha añadido el líder socialista.