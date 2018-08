Política

9N

El Gobierno español lleva al Constitucional la consulta catalana

Redacción

29/09/2014

Si se admiten a trámite quedarían automáticamente invalidadas la Ley de Consultas catalana y el decreto de convocatoria de la consulta del 9N.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha anunciado que el Ejecutivo ha formalizado ante el Tribunal Constitucional los recursos contra la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre.

De hecho, la abogada general del Estado, Marta Silva, ya ha registrado este lunes ante el Tribunal Constitucional los dos recursos del Gobierno. Si el Tribunal los admite a trámite, quedarían automáticamente invalidadas.

Rajoy, en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa después del Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado los dos recursos, ha afirmado que "no hay nada ni nadie ni poder ni institución alguna que pueda romper el principio de soberanía única e indivisible sobre la que se basa nuestra convivencia" ni "privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país".

"Siempre dijimos que la consulta no se iba a celebrar porque atenta directamente contra la Constitución" y "contra los derechos de todos los españoles", ha remarcado.

Además, el jefe del Gobierno ha calificado la consulta, convocada por el presidente catalán, Artur Mas, de "profundamente antidemocrática".

Asimismo, ha ofrecido "diálogo dentro de la ley" al presidente catalán, al que ha recordado: "Aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo".

"Lo peor es que lo sabía desde el principio", ha señalado Rajoy, quien ha recalcado que mientras él sea presidente del Gobierno "la ley se va a respetar en toda su integridad".

Rajoy ha asegurado que el derecho a votar que esgrime Artur Mas es un discurso "demagógico", algo que "suena muy bien", pero ha añadido que la realidad es que "la ley democrática no es un corsé contra la libertad, sino garantía de igualdad y de seguridad para todos", subrayando que "sin ley no hay democracia".

Respecto a una posible reforma, el presidente español ha dicho que se puede reformar, pero "lo prioritario hoy es defenderla" y ha añadido que, con la Carta Magna, la Generalitat de Cataluña tiene "las mayores competencias de su historia".

Pasos tras presentar los recursos

Una vez presentado recurso, el Constitucional no tiene plazos legales para decidir si lo admite a trámite o no. Admitir a trámite el recurso conllevaría automáticamente la suspensión de la consulta durante cinco meses, y cumplido ese plazo, el TC decidiría de nuevo si mantener la suspensión o levantarla. Mientras tanto, la sentencia definitiva podría tardar incluso años. No hay plazos.

En cualquier caso, hay que recordar que el TC ya se pronunció el tiempo récord en el caso de la consulta convocada por el lehendakari Juan José Ibarretxe en 2008: necesitó únicamente dos días para aceptar el recurso del Gobierno español, lo que dejó en suspenso la consulta, y dos meses para publicar la sentencia que la prohibió definitivamente.

"Error de consecuencias mayúsculas"

El conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha advertido hoy de que el Gobierno central comete "un error de consecuencias mayúsculas" con la presentación del recurso contra la consulta del 9N, con el que no "matarán" el proceso, sino que lo "reforzarán".

"Se piensan que haciendo esto lo matan y estoy convencido de que esto lo que hace es reforzar aún más el movimiento que hay en Cataluña" porque la "acumulación de noes" del Estado a lo que plantea Cataluña genera que crezca "la voluntad de crear un Estado propio", ha afirmado hoy Homs en una entrevista en TV3.