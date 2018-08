Política

Pleno del Senado

Rajoy: 'Todos los gobernantes están obligados a cumplir la ley'

30/09/2014

Por su parte, el portavoz de CiU en el Senado ha asegurado que los catalanes "votarán en libertad" y ha calificado de "inaudito" que un gobierno "quiera impedir que se vote".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido hoy a CiU de que incumplir la decisión del Tribunal Constitucional de que se suspendan todos los actos relacionados con la consulta que pretenden celebrar el 9 de noviembre es incompatible con la democracia.

Rajoy ha hecho esta advertencia en respuesta ante el pleno del Senado a una pregunta del portavoz de CiU en la Cámara, Josep Lluís Cleries, quien ha considerado que esa suspensión aleja aún más a los catalanes de un Estado que ha dicho que "no les quiere respetar" y ha hecho hincapié en que lo que se está haciendo es impedir votar a Cataluña.

El jefe del Ejecutivo ha recalcado que en este asunto no se trata de votar o no, sino de que todos los gobernantes respeten ley y no atenten contra los derechos de todos los españoles, al tiempo que ha asegurado que la Constitución no es un muro, sino un cauce de convivencia.

Rajoy ha insistido en que es "obligación" de la Generalitat de Cataluña cumplir la ley, en vez de "atentar contra los derechos del resto de los ciudadanos", y ha considerado "triste" que haya diputados de CiU que sostengan lo contrario.

Los senadores del PP aplauden a Rajoy tras su intervención. Foto: EFE

¡Visca Cataluña!

"Deberían ustedes reflexionar. Parece que no se equivocan nunca", le ha dicho Rajoy al portavoz de CiU. El senador ha hecho una encendida defensa del referéndum del 9 de noviembre, ha asegurado que los catalanes "votarán en libertad" y que lo democrático es poder hacerlo. "Por el bien de la Marca España, no repitan más eso de que votar fractura y es ilegal", le ha dicho al presidente, antes de cerrar su intervención con un ¡Visca Cataluña!

Cleries ha defendido la capacidad legal de la Generalitat para organizar la consulta de noviembre y ha criticado que el Gobierno haya acudido al Tribunal Constitucional. También ha censurado que se adelantase que los recursos serían admitidos a trámite y suspendidas las normas. "Sin separación de poderes no hay democracia", ha dicho.

Rajoy le ha respondido que en España se ha votado "más de 60 veces" y que esa no es la cuestión, "votar o no votar". "Se trata de que todos los gobernantes tienen obligación de cumplir la ley", ha reiterado, porque sin ley no hay democracia.

El presidente ha asegurado que no quería hacer un repaso de "agravios y reproches" pero ha aprovechado para insistir lo que adelantó ayer: que Artur Mas le ha pedido diálogo para que el Gobierno acepte las decisiones unilaterales de la Generalitat. "Cuando así se actúa es muy difícil que haya un punto de acuerdo", ha dicho.