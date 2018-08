Política

Erkoreka: 'El problema catalán no se soluciona con normas jurídicas'

15/10/2014

El portavoz del Gobierno Vasco afirma que el Ejecutivo central debe "reconocer un problema político que requiere de una solución política" .

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha advertido al presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, que no podrá "poner freno" al 'tsunami' catalán "invocando ritualmente una norma jurídica".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Erkoreka ha considerado que el Ejecutivo central ha abordado la cuestión catalana con "inmensa cerrazón", y sobre todo, le ha llamado la atención "la actitud refractaria con la que se ha mostrado el Gobierno central a la hora de reconocer un problema político que requiere de una solución política".

"Hemos visto a un Gobierno central refugiado en posiciones estrictamente jurídicas, en actitudes que son las del Abogado del Estado. Me parece bien que un Gobierno se asesore bien desde el punto de vista jurídico, pero, cuando tiene que afrontar un problema de estas características, las soluciones jurídicas no pueden ser el primer plato", ha manifestado.

Según Erkoreka, "aquí han faltado reflejos, ha faltado flexibilidad, ha faltado cintura, y yo creo que todavía el Gobierno central tiene ante sí un gran reto, el de dar respuesta y satisfacción a una demanda mayoritaria de la sociedad catalana que viene como un 'tsunami' y a la que no se le puede poner freno invocando ritualmente una norma jurídica. Es una manera equivocada de afrontar este problema", ha apuntado.

Josu Erkoreka cree que un presidente del Gobierno "siempre debe poder hacer algunas cosas". "Creo que aquí se solapan el no querer con el no poder. Yo creo que ni puede ni quiere", ha añadido. A su entender, "no puede porque, como máximo responsable de una institución, das por supuesto que no vas a dar absolutamente ningún paso que tus asesores jurídicos te digan que no puedes dar, y no vas a buscar la flexibilidad ni cauces de solución política".

"En ese caso, invoca ritualmente la asesoría jurídica y la Constitución y no puede. Y, además, es evidente que tampoco quiere, le ha incomodado enormemente este debate desde el principio, y no ha tenido capacidad, reflejos y creatividad para dar una solución imaginativa a un problema que no se ha resuelto. El problema continua ahí", ha aseverado.

Preguntado por el 'Plan B' de Mas, Erkoreka ha considerado que la solución buscada por el presidente catalán, de sacar las urnas el 9 de noviembre como paso previo a unas elecciones plebiscitarias, era la única vía que le quedaba para cumplir con lo acordado por el Parlament catalán el 16 de septiembre pasado sobre la celebración de una consulta en el marco de la legalidad y con "garantías suficientes para ello".