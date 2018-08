Política

Parlamento Vasco

PNV, EH Bildu y PSE plantan al PP en el debate sobre las RGI

Redacción

30/10/2014

Estos tres partidos no han participado en el debate de una propuesta sobre fraude en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) defendido por Javier Maroto.

PNV, EH Bildu y PSE-EE han protagonizado hoy un plante en el pleno de la Cámara vasca al parlamentario del PP y alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto, y no han intervenido durante el debate de una propuesta sobre el fraude en las ayudas sociales defendido por el primer edil.

El debate solo ha contado con las intervenciones del alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto (PP), y el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro.

El parlamentario del PP y alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto, ha explicado que el PP defiende el actual sistema de protección social pero cree que el resto de formaciones tienen una "venda en los ojos" cuando rechazan la existencia de "fraude y abusos" en las ayudas sociales y ha insistido en la necesidad de "favorecer un cambio profundo" en la actual normativa para que la ayuda llegue a "quienes lo necesitan".

El alcalde 'popular' ha defendido que está a favor de las ayudas pero no del abuso, "sea quien sea quien lo comete, incluidos los que tienen ocho apellidos vascos", y ha trasladado "todo su apoyo" a los extranjeros que "vienen a trabajar e integrarse".

Por ultimo, ha hecho referencia al 'modelo escandinavo' de ayudas sociales, en el que se tienen como requisito la residencia legal y la habitual, algo que considera que puede ser el "resumen" del cambio que solicita su grupo.

Durante el debate, la presidenta de la Cámara vasca, Bakartxo Tejeria (PNV) ha expulsado del pleno al parlamentario de EH Bildu Igor López de Munain por llamar "sinvergüenza" al alcalde de Vitoria-Gasteiz durante su intervención y no querer retirarlo.

En una comparecencia conjunta, los parlamentarios Amaia Arregi (PNV), Eva Blanco (EH Bildu) y Bixen Itxaso (PSE) han explicado que se han "inhibido" del debate "trucado, falso, insolidario y xenófobo" para expresar su postura "radicalmente opuesta" a la del PP. "Ha llegado el momento de decir basta y plantarnos ante esta campaña injusta, insolidaria e irresponsable", ha señalado.

Tras reconocer que el sistema actual "no es perfecto" y que se deben acometer "mejoras" para evitar los casos de fraude, han insistido en que no van a aceptar "bajo ningún concepto, que se estigmatice a todos un colectivo" porque sería una "injusticia e irresponsabilidad" y "más aún cuando el PP sabe y no denuncia otro tipo de fraudes que se cometen contra las arcas públicas como el fraude fiscal, superior al detectado en el cobro de las ayudas sociales".