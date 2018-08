Política

Radio Euskadi

EH Bildu ve en el Euskobarómetro una 'manipulación de la realidad'

Redacción

27/12/2014

Todos los partidos políticos vascos, excepto el PP, han criticado en Radio Euskadi la metodología utilizada por el Euskobarómetro para realizar su encuesta.

Todos los partidos políticos vascos, excepto el PP, han criticado la metodología utilizada por el Euskobarómetro, cuyos resultados de intención de voto para elecciones de la CAV fueron dados a conocer este viernes. En este sentido, en el debate 'El Parlamento de la Ondas' de Radio Euskadi, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova lo ha calificado de "manipulación grosera de la realidad" y ha advertido de que carece de "la más mínima credibilidad".

Según ese Euskobarómetro, de celebrarse ahora elecciones autonómicas vascas, el PNV volvería a ganar, aunque con 22 ó 23 escaños frente a los 27 que tiene en la actualidad, mientras que Podemos irrumpiría como la segunda fuerza parlamentaria con 21 ó 22 parlamentarios, relegando a EH Bildu como tercer partido.

PNV

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha reconocido que le parece una "exageración" lo que la encuesta le otorga a Podemos y ha incidido en que "las bases no son muy sólidas". "La muestra del Euskobarómetro no parece muy sólida, pero quien se responsabiliza de esta encuesta normalmente suele trasladar también, más allá de datos, mensajes; y la tesis que abunda en sus trabajos es que esto no es diferente a España", ha manifestado.

EH Bildu

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha incidido en que la aparición de la formación de Pablo Iglesias es "algo serio y real", pero también hay "algo no serio ni real" como son, a su juicio, los datos que aparecen en el Euskobarómetro. "Estos datos son absolutamente escandalosos y son trucos de mano que se han sacado de la manga para hacer aparecer, a martillazos, unos datos que no tienen coherencia interna siquiera entre los porcentajes que atribuyen a cada formación y los escaños", ha denunciado. A su juicio, se hace pasar por un estudio sociológico "riguroso" lo que es "una manipulación grosera de la realidad con intenciones políticas claras por parte de que Francisco José Llera, quien nunca ha ocultado que tiene una ideología muy concreta".

PSE

El parlamentario del PSE-EE Txarli Prieto ha incidido en que aquellas encuestas que busquen arrojar unos "datos muy cambiantes" necesitan de un "campo mucho mayor". ??Con 600 encuestas sabemos que el universo al que hay que dirigir esto debe ser mucho más significativo y habría que multiplicarlo por bastante", ha considerado.

PP

Por último, el parlamentario del PP Borja Sémper ha indicado que la encuesta le merece "todo el respeto del mundo" y ha expresado que lo que refleja es "una tendencia". "La relevancia de la encuesta la marca que una fuerza como Podemos, una fuerza antisistema, tenga una irrupción tan importante en Euskadi donde algunos creían que estábamos inmunizados", ha manifestado.