Política

Convención nacional del PP

'¿Quiere cambiar el sistema que les permite cobrar becas sin asistir?'

Redacción

24/01/2015

Rajoy se ha referido a Podemos y se ha preguntado qué sistema es el que quieren cambiar, pero ha evitado hablar sobre Bárcenas.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha aprovechado hoy su participación en la segunda jornada de la convención nacional del PP para hacer un alegato en favor del sistema político español y de los políticos frente a los que, como Podemos, realizan una crítica generalizada contra ellos.

Rajoy ha participado en una reunión con representantes de Nuevas Generaciones del PP y ha apelado a mostrarse orgullosos de España por todo lo que ha ido consiguiendo y por haber garantizado el bienestar de sus ciudadanos.

Ha lamentado que haya en España una tendencia por parte de algunas fuerzas políticas "y de otras que no se sabe si son políticas" para destacar lo mal que le va al país.

"Somos un gran país, de los más importantes del mundo", ha asegurado Rajoy, quien ha explicado, en alusión a fuerzas como Podemos, que, "ahora hay algunos que quieren cambiar el sistema".

Ante ello, se ha preguntado qué sistema quieren cambiar: "¿El que les permitió estudiar toda la vida en colegios públicos si quisieron? ¿El que le permite ir a la medicina pública sin pagar? ¿El que les permite entrar en la Universidad? ¿El sistema por el que tienen becas sin asistir por importe de 1.800 euros al mes?", ha señalado en referencia al caso del dirigente de Podemos Íñigo Errejón.

Por otra parte, Rajoy ha evitado responder a las declaraciones del extesorero del PP Luis Bárcenas, quien le ha acusado nada más salir de la cárcel de conocer la contabilidad B "desde el principio".

"Mañana voy a hablar de la situación económica, el empleo, Cataluña y corrupción", ha anunciado el propio Rajoy en un encuentro con los jóvenes de Nuevas Generaciones en el cónclave que su partido celebra este fin de semana en el Palacio Municipal de Congresos.

El discurso de Aznar “viene muy bien”

El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, ha asegurado que el expresidente José María Aznar hizo "reflexiones muy importantes" durante el "magnífico" discurso que pronunció en la Convención Nacional del PP que "vienen muy bien" a la dirección del Partido Popular.

"A mí el discurso del expresidente me pareció que ha estado muy bien. Me encantó, me gustó, me pareció que hizo reflexiones muy importantes que nos vienen muy bien a quienes dirigimos el partido", ha declarado Floriano a su llegada al cónclave del PP.

ónclave del PP.