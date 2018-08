Política

Convención del PP

Rajoy: 'En España no hay impunidad'

Redacción

25/01/2015

El presidente del Gobierno español ha asegurado que 'las instituciones funcionan, las irregularidades se sancionan'.

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha garantizado hoy que en España "no hay impunidad" y ha asegurado que no está dispuesto a permitir que la corrupción empañe la honorabilidad de los populares, la imagen de España ni que oculte la gestión del PP y "el cambio hacia la prosperidad" iniciado.

"En España no hay impunidad, las instituciones funcionan, las irregularidades se sancionan", ha dicho Rajoy después de insistir en que policías, jueces y fiscales tienen hoy más amparo que nunca en la lucha contra la corrupción. Así lo ha señalado el jefe del Ejecutivo en la clausura de la Convención Nacional del PP.

"Lo que me preocupa -ha añadido- es que "algunos de los nuestros no hayan estado a la altura de la trayectoria" del PP. El presidente ha argumentado que nadie debería llegar a la política con "la ambición de obtener réditos personales", pero ha admitido que no pueden "garantizar las conductas de todos y cada uno" de sus cargos. "A lo mejor otros sí", ha puntualizado.

"Es verdad que esos casos se han producido" y que merecen una respuesta firme, ha señalado Rajoy, quien ha afirmado también que muchos de esos casos pueden prevenirse y es lo que el Gobierno está haciendo.

"Lo importante no es lo que otros digan, sino lo que podamos hacer", ha subrayado al tiempo que el Gobierno ya está ofreciendo "esa respuesta" que exigen los ciudadanos con las reformas aprobadas para reforzar la lucha contra la corrupción.

"No estamos dispuestos a permitir que estas cuestiones empañen la honorabilidad" del PP y de sus cientos de miles de militantes ni "el respeto que merecen las instituciones", "ni la imagen de España", ha recalcado el jefe del Gobierno.

Una vez más, ha reconocido que se han cometido errores, y que se pudieron hacer las cosas mejor, pero ha reiterado que cuando el PP ha detectado una "conducta punible en sus filas ha intervenido sin dudarlo" con el nivel exigencia que demanda "la democracia" y los españoles.

Rajoy: 'España es el país que más empleo crea en toda Europa'

En su discurso de clausura de la Convención Nacional del PP, Rajoy ha recordado que España es el país que más empleo crea en toda Europa y encadena trimestres de crecimiento, junto a la prima de riesgo más baja de su historia.

Así, ha pedido a los militantes de su partido que salgan a la calle con orgullo y no tengan reparos en afirmar que en 2014 y 2015 se crearán un millón de puestos de trabajo "porque va a ser así".

El jefe del Gobierno ha garantizado que si la economía continúa creciendo como hasta ahora, se podrá seguir bajando los impuestos, como ya notarán los españoles en las nóminas de este mismo mes de enero.

"Las elecciones de Cataluña no serán un camino hacia la fractura de España"

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado hoy que las elecciones que pretende convocar en Cataluña el próximo 27 de septiembre el presidente de la Generalitat, Artur Mas, "no pueden ser ni serán un camino hacia la fractura de España".

El jefe del Ejecutivo ha reiterado que las elecciones catalanas tendrán el mismo carácter de siempre y no serán plebiscitarias, y ha señalado que "después del simulacro del referéndum, ahora quieren el simulacro de unas plebiscitarias".

Rajoy cita a Aznar como "presidente de honor"

El presidente del Gobierno español ha tratado con frialdad este domingo al exjefe del Ejecutivo José María Aznar. De hecho, se ha referido a él únicamente como "presidente de honor" y dentro del capítulo de agradecimientos a todos los cargos que han contribuido al "éxito" del cónclave.

Durante su extensa intervención, Rajoy ha reivindicado su labor estos tres años al "salvar a España de una catástrofe" que "parecía inevitable" y ha concluido que "el cambio ya se ha producido". A su entender, el "cambio es una realidad y ahora nos toca profundizar en él y seguir adelante". Por eso, ha afirmado que "lo primero" que deben preguntarse es "¿ha habido o no un cambio en España desde que gobierna nuestro partido?".

El interrogante parecía una respuesta a Aznar, quien en su discurso de inauguración recurrió varias veces a la fórmula de la pregunta para dirigirse a su auditorio: "¿Aspira realmente el PP a ganar las elecciones?" o "¿Dónde está el PP?". El expresidente no puso en valor las reformas que en esta legislatura ha hecho el Gobierno de Rajoy, algo que han afeado en privado algunos dirigentes de actual cúpula del partido.