Caso Cabieces

Mario Fernández afirma que se siente 'engañado' por Villalabeitia

AGENCIAS | REDACCIÓN

16/04/2015

Ha asegurado que Kutxabank 'no ha pagado ni un solo euro al señor Cabieces', sino al despacho de Alkorta.

El expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, ha asegurado que se siente "totalmente engañado" por el actual presidente de la entidad financiera, Gregorio Villalabeitia, y ha asegurado que no lo olvidará. Además, ha afirmado de que cuando acabe el actual procedimiento en el que ha sido citado a declarar como imputado, adoptará medidas. "Se ha puesto en cuestión mi honor y es lo único que tengo", ha asegurado.

Fernández ha declarado durante algo más de una hora ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao en relación con los pagos supuestamente irregulares, por importe de 243.592 euros, de Kutxabank al exdelegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces.

Preguntado por si cree que existe una "caza de brujas" contra él, el expresidente de la entidad financiera ha afirmado que, "si se ve una cosa que tiene forma de caballo, anda con un caballo y tiene sus cuatro patas, hay razones bastantes para pensar que es un caballo".

Tal como ha explicado, en el Juzgado ha manifestado que "no ha pagado ni un solo euro al señor Cabieces", sino que éste "formaba parte, como colaborador externo, del despacho del señor Rafael Alcorta", que es con quien el banco "tenía relación".

"El señor Alcorta ha cobrado las minutas correspondientes a Kutxabank y, en consecuencia, la afirmación de la que se parte de que se han pagado cantidades por servicios no prestados es absolutamente falso", ha añadido, para recordar que esto era lo que resultaba del informe de auditoría interna de la entidad.

Mario Fernández ha apuntado que ha especificado en sede judicial cuál ha sido el desarrollo de lo sucedido y cuál fue su intervención en este asunto, que consistió en pedir a principios de 2012 "que se analizara si era posible encontrar un puesto de trabajo" para Mikel Cabieces después de abandonar su puesto como delegado del Gobierno por unas circunstancias que le siguen pareciendo "relevantes".

"La siguiente intervención mía fue en octubre o noviembre de 2014, cuando la gente que depende de mí me propone que se concluya esa relación. En el intermedio no he tenido que ver nada. Ése es un tema de la dirección de recursos humanos, que lo gestiona como debe ser", ha añadido.

Mario Fernández ha asegurado que a él no se le contó "nada de eso", y cuando él estuvo con el nuevo presidente de Kutxabank no se le comunicó que "se había encargado ya un informe de auditoría interna, que había pasado por la comisión de auditoría y cumplimiento, que había pasado por el Consejo".

En este sentido, ha afirmado que él tenía "un cabreo 'king size' (gigante)" y ahora se siente, además, "engañado". "Y no lo voy a olvidar. Yo no", ha aseverado. "Y me siento sencillamente engañado y yo no acostumbro a dejar heridos. Lógicamente, el que me engañó es el que hablando conmigo me lo ocultó y fue, con toda certeza, el presidente actual de Kutxabank. No he hablado con nadie más de este tema, de manera que es él", ha insistido.

Por otra parte, Mikel Cabieces que había sido citado a las 13:00 horas, ha estado esperando en el interior del Palacio de Justicia a que finalizara de ofrecer su testimonio Mario Fernández. Cabieces, que no ha querido realizar declaraciones, ha insistido en que "es tiempo judicial".

La titular del Juzgado, Ana Isabel Álvarez Fernández, abrió diligencias previas y citó a declarar como imputados a Mario Fernández, Mikel Cabieces y Rafael Alcorta para esclarecer si se han cometido delitos de administración desleal o apropiación indebida y falsedad documental.

Concentración

Coincidiendo con las declaraciones de Fernández y Cabieces, decenas de miembros de la plataforma 'Euskal Herrian finantza sistema publikoa, Kutxak-Kutxabank pribatizaziorik ez' se han concentrado esta mañana ante la sede del Tribunal de Justicia del Pais Vasco.

Desde la plataforma, han exigido la "devolución" de "las acciones" del banco a las Cajas de ahorros para evitar casos como éste.

Además, ha exigido a los representantes de los partidos políticos un "compromiso" que impida que Kutxabank "entre al casino financiero mundial para avanzar en la vía especulativa".

Integrantes la plataforma, que componen LAB, ELA, STEE-Eilas, EHNE, HIRU y otros colectivos como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), se han concentrado frente a los Juzgados, en Bilbao.

ELA ha exigido el "esclarecimiento de los hechos" que investiga la titular del juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao, y ha manifestado su convicción de que "detrás de esto" existe "una clara responsabilidad política".

Por su parte, LAB ha denunciado las actuaciones y "las posibles irregularidades" que durante "determinado tiempo" se han podido producir dentro de Kutxabank, entre otros, por Mario Fernández y Mikel Cabieces.

Foto: EFE.

López de Eguilaz y Moll, el viernes

El viernes, además, comparecerán en el Juzgado como testigos Fernando López de Eguilaz, director de Recursos Humanos del banco, y Roberto Moll, director de los servicios de auditoría interna y encargado de supervisar el informe que el banco elaboró para que sirviese de base de la denuncia que realizó Kutxabank. El primero de ellos declarará a las 11:00 horas y Moll a las 12:00 horas.

La Fiscalía remitió al Juzgado el pasado 10 de febrero el 'caso Kutxabank', denunciado por la propia entidad financiera, al considerar que había indicios de la comisión de delitos en los pagos, por importe de 243.592 euros, realizados al exdelegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces por el banco vasco durante el mandato de Mario Fernández.

Kutxabank, que había informado a la Fiscalía de los hechos, decidió el 25 de febrero, en un Consejo de Administración extraordinario, que no se personaría en las diligencias previas abiertas, después de que la entidad recibiera un escrito de la magistrada en el que le instaba a aclarar si se iba a personar o no.

Fernández, que declaró ante la Fiscalía el 6 de febrero como testigo antes de que el Juzgado abriera diligencias, aseguró que "la operación" que él realizó durante su mandato no fue "irregular", sino "absolutamente legítima" y no ha ocasionado "daño" a la entidad financiera.

En un comunicado posterior remitido a los medios de comunicación, el expresidente de Kutxabank afirmó que "era práctica habitual" que a personas vinculadas a Interior y a la lucha antiterrorista se les posibilitara "una salida profesional", algo que, según asegura, se ha hecho con Mikel Cabieces, exdelegado del Gobierno en el País Vasco.

Por su parte, la defensa del exdelegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces afirmó que los pagos que le realizó Kutxabank a su cliente estaban "justificados" por los servicios jurídicos que prestó a la entidad y afirmó que el exalcalde socialista es un "daño colateral de una guerra ajena a él".