Política

Día de Castilla-La Mancha

Pablo Iglesias le pide 'más humildad' a Pedro Sánchez

AGENCIAS | REDACCIÓN

31/05/2015

El secretario general de Podemos le ha recordado al líder del PSOE que han obtenido "el peor resultado electoral desde 1979".

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha lanzado hoy un mensaje desde Toledo al líder del PSOE, Pedro Sánchez, y a la "euforia" con la que los socialistas "parece que salieran ayer" de su Comité Federal: "más humildad, Pedro, habéis tenido el peor resultado electoral desde 1979".

Iglesias ha cerrado este mediodía en la plaza de Zocodover de Toledo un acto ciudadano de Podemos Castilla-La Mancha con motivo de la celebración del Día de la Región.

"Ni una sola duda respecto a que queremos frenar al PP y sacarles de las instituciones, pero quien quiera entenderse con nosotros, Pedro, tiene que dar un giro. No vale decir que el PSOE no va a dar giro: si el PSOE no gira, con nosotros no hay acuerdo", ha dicho Iglesias a Sánchez, a quien ha pedido "un poquito más de tranquilidad" y de "suavidad".

También ha asegurado que "no nos gusta" haber visto que el PSOE apoya al PP en el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. "Así no, Pedro, eso no es girar; eso es seguir haciendo las cosas igual que el PP", ha recalcado.

Ha reiterado que los ciudadanos no han votado pacto, sino cambio, y ha enumerado tres elementos para "entenderse" con Podemos, que es una fuerza de protagonismo ciudadano, que tiene "tolerancia cero" con la corrupción y que no quiere sillones, cargos o Consejerías porque "no vamos a estar en ningún Gobierno presidido por el PSOE".