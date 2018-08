Política

Los titulares del día

La Conferencia de Paz, el fraude y los pactos municipales, titulares

IKER GÓMEZ | EITB.EUS

11/06/2015

Las cinco noticias que debes leer antes de arrancar el jueves.

Conferencia por la Paz, en París

La Asamblea Nacional Francesa acoge hoy la Conferencia por la Paz de París Organizada por los impulsores de la Conferencia de Aiete. La cita busca un compromiso de los gobiernos de España y Francia a abrir un diálogo con ETA. Participan una decena de ex dirigentes políticos y mediadores entre los que se encuentra el ex ministro de interior francés Pierre Joxe, el líder del Sinn Fein, Gerry Adams, o ex primer ministro irlandés Bertie Ahern. La reunión, inédita en Francia, se celebrará a partir de las ocho y media de esta mañana y está organizada por el colectivo Bake Bidea.

Esa conferencia, además, analizará los avances del proceso de paz y otorgará un lugar prioritario tanto a las víctimas del conflicto como a los presos. En concreto, hablarán de reconciliación, del papel de las víctimas y del futuro de los presos.

Detectan 871 millones de euros en fraude en la CAV

El 90% de las empresas minoristas vascas tienen una contabilidad B. La comisión de lucha contra el fraude ha realizado una veintena de inspecciones en empresas minoristas, en su mayoría comercios o de hostelería, y ha concluido que 9 de cada 10 cuentan con una caja B. El presidente de este organismo Antonio Pérez avisa de que se reforzarán los controles para acabar con una práctica que cree ?generalizada?.

Las tres haciendas y el Gobierno Vasco se comprometen a vigilar más estrechamente la emisión de facturas. El año pasado se detectaron 871 millones de euros de fraude fiscal.

Siguen las negociaciones, a contrarreloj

El PNV exige a EH Bildu que le dé estabilidad en la Diputación alavesa para desbancar a Javier Maroto de la alcaldía de Vitoria-Gasteiz.

Según el PNV, la coalición abertzale no garantiza esa estabilidad en ambas instituciones y desligan una negociación de otra. El presidente de Sortu Hasier Arraiz, en Ganbara, afirmó que la coalición quiere conformar y liderar una alternativa de gobierno en la Diputación alavesa. El PNV le da de plazo hasta el sábado de plazo a EH Bildu para que aclaren si están dispuestos a dotar de estabilidad también a la Diputación.

Mientras, en Bizkaia, jeltzales y socialistas constatan sus coincidencias en las "líneas primordiales" para alcanzar un posible acuerdo en este Territorio, aunque también han mantenido "desacuerdos" pero "no muy importantes". "Desacuerdos hay bastantes, pero no son los más importantes, y en las líneas primordiales coincidimos", ha destacado el secretario general del PSE-EE de Bizkaia, Mikel Torres.

Aviso amarillo: llegan fuertes lluvias

El Departamento vasco de Seguridad ha activado el aviso amarillo para este jueves a partir del mediodía ya que se esperan lluvias fuertes, sobre todo en el interior.

El aviso se mantendrá activo desde las 12:00 hasta las 24:00 horas de este jueves, intervalo en el que se superarán los 15 litros por metro cuadrado en una hora por chubascos localmente fuertes y tormentosos, que pueden ir acompañados de granizo y de rachas de viento fuertes o muy fuertes.

Para el viernes Euskalmet pronostica cielos muy nubosos, especialmente en la vertiente cantábrica, con chubascos débiles a moderados, sobre todo de madrugada y por la tarde-noche. Además habrá vientos flojos a moderados de componente norte, con rachas fuertes en el litoral y las temperaturas descenderán, fundamentalmente las máximas.

La Real, en busca de fichajes

La Real está buscando un delantero, un defensa central y un jugador de banda. Así lo que explicó ayer el director deportivo de la Real Sociedad, Loren Juarros, que ha renovado su contrato hasta 2017. ?Lo importante es que, a comienzo de temporada, el club tenga la plantilla que desea?, ha dicho Loren.