Ayuntamiento de Andoain

Olasagasti: 'Espero que con lo de hoy acabe ya todo esto'

Agencias | Redacción

23/06/2015

El edil del PNV que desobedeció la orden de apoyar a la candidata del PSE ha dicgo que ha pasado "10 días duros".

Gregorio Olasagasti, independiente que concurrió las pasadas elecciones municipales en las listas del PNV y que, con su voto en blanco, propició el pasado 13 de junio que Ane Karrere, de EH Bildu, fuera elegida alcaldesa del municipio guipuzcoano de Andoain, espera que, con su declaración de este martes, finalice la investigación emprendida por fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, que quería comprobar si existe algún delito detrás del hecho de que el edil desobedeciera la directriz del partido de apoyar la candidata del PSE-EE, Maider Lainez.

Olasagasti, que ha declarado durante hora y cuarto, ha afirmado al salir del Palacio de Justicia: "Espero que, con lo que hoy, acabe ya del todo todo esto", ha indicado, para asegurar que está "tranquilo" porque no ha cometido ningún delito.

El edil ha destacado que ha pasado "diez días duros" por "algo que él no ha iniciado y que ha tenido las consecuencias que presumiblemente ha tenido". No obstante, ha apuntado que, ante ello, él no tiene "nada que decir".

Al entrar a la sede judicial para comparecer en la Fiscalía, el concejal ha bromeado con los periodistas, que intentaban identificarle para tomar imágenes. "Hoy sin perilla", ha dicho en euskera, en referencia a su cambio de aspecto.

Olasagasti desobedeció la directriz de la formación de jeltzale de respaldar a Lainez y votó en blanco, lo que propició que Ane Karrere, de EH Bildu, repitiera como regidora en la localidad.

El acuerdo global de estabilidad institucional suscrito por PNV y PSE-EE el pasado 12 de junio establecía, entre otras cuestiones, que ambos partidos se apoyarían en los ayuntamientos en los que no habían sido la lista más votada, pero la suma de concejales les diera para poder gobernarlos.

El 15 de junio, dos días después de la constitución de los ayuntamientos, el máximo representante de la Fiscalía vasca abrió una investigación para determinar si se había podido producir "algún ilícito penal" en torno a la designación de Karrere como alcaldesa, al haber desobedecido el edil independiente del PNV la disciplina del partido.

Tras la declaración de Olasagasti, la Fiscalía vasca mantendrá abierta la investigación en torno a la elección como alcaldesa de Andoain de Ane Karrere.