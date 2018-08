Política

Elecciones generales

EA ve en el derecho a decidir la llave del cambio en el Estado español

agencias | redacción

27/08/2015

Urizar ha dicho que en el caso de que resulte imposible construir un pacto que ampare esta reivindicación, habría que "hacer el acuerdo con la sociedad vasca".

El secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar, ha defendido hoy en Donostia-San Sebastián que un posible cambio político en el Estado español, en el que podría colaborar EH Bildu, debe incluir el reconocimiento del derecho a decidir, porque de lo contrario, "no es un cambio, no es más que un parcheo".

Urizar ha comenzado el curso político, como todos los años, con una conferencia política en el Palacio Miramar de Donostia-San Sebastián, donde, en declaraciones a los periodistas, se ha referido a la "opción real de cambio" que se puede abrir en el Estado español tras las elecciones generales.

Un cambio en el que EH Bildu, tal y como dijo a finales de julio su líder, Hasier Arraiz, está dispuesto a colaborar con sus votos, aunque siempre sobre una premisa que han sido destacadas hoy por Urizar: el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco.

"Cualquier cambio que se vaya a dar, lo tenemos claro, se tiene que basar en el derecho a decidir. Cualquier acuerdo que no esté basado en el derecho a decidir no es un cambio, no es más que un parcheo, no es más que dejar las cosas como están", ha abundado el dirigente abertzale.

Hacer el camino con la sociedad vasca

En el caso de que resulte imposible construir un pacto en España que ampare esta reivindicación, Urizar ha abogado por "hacer el acuerdo con la sociedad vasca".

"Tenemos que realizar el camino con la sociedad vasca y llevarlo hasta el final tal y como está haciendo la sociedad catalana", un anhelo que resultará "más difícil" sin el concurso del PNV, tal y como ha admitido el dirigente abertzale, aunque acabará "siendo realidad" porque en Euskal Herria existe una "mayoría social" que lo desea.

" que lo desea.