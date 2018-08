Política

Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo abre causa contra Goioaga por integración en ETA

agencias | redacción

30/09/2015

El senador de Amaiur subraya que "todas las imputaciones son absolutamente falsas" y recuerda que en 2012 fue juzgado y absuelto por los mismos hechos.

El Tribunal Supremo ha abierto causa contra el senador de Amaiur, Iñaki Goioaga, por los delitos de integración en ETA, financiación de terrorismo, contra la Hacienda Pública, fraude a la seguridad social y blanqueo de capitales.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió el pasado mes de junio una exposición razonada al Tribunal Supremo para que procediera contra el senador de Amaiur, en su condición de aforado nacional.

El instructor sostenía que hay indicios de que el senador formó parte del "frente de cárceles" de ETA y solicitó al Supremo que se le imputase formalmente un delito de integración en ETA, entre otros.

Según Velasco, la conducta delictiva se originó al formar parte Goioaga, con especial relevancia, del Colectivo de Abogados BL, que según el juez aprovecha su actividad profesional de asistencia letrada para ejercer sus funciones de acuerdo a las directrices de la organización terrorista.

Goioaga: "Las imputaciones son absolutamente falsas"

Por su parte, el senador de Amaiur Iñaki Goioaga ha anunciado en el Senado que no tiene intención de renunciar por el momento a su escaño en la Cámara Alta porque "todas las imputaciones" son, según ha defendido, "absolutamente falsas".

"Ninguna de esas imputaciones es verdad. Sobre esos mismos hechos ya he sido juzgado. En concreto en 2012 fui juzgado y absuelto", ha señalado en una rueda de prensa en el Senado tras conocer "a través de la prensa" la decisión del Supremo, de la cual todavía no ha recibido notificación, según ha explicado.

Asimismo, Goioaga ha asegurado que se siente "muy orgulloso del trabajo realizado con los presos y presas en cuanto a la asistencia jurídica en defensa de sus intereses públicos". "Soy abogado, soy letrado aparte de ser senador y ejerzo mi profesión con la mayor responsabilidad y dignidad que es posible", ha enfatizado.

Por todo ello, el senador de Amaiur ha aseverado que no tiene "miedo" y que se pone a disposición del Tribunal Supremo "para cualquier esclarecimiento o declaración de cualquier tipo".

"No tengo ningún miedo a que se investigue, a que se esclarezca o a que se hagan cuantas diligencias sean necesarias precisamente para dejar claro la falsedad de estas imputaciones", ha reiterado.

Según Goioaga, estas diligencias se enmarcan "en una persecución ideológica política en clave de quien piensa que la resolución del conflicto vasco se sitúa en parámetros totalmente diferentes, a lo que son las salidas policiales, o directamente la represión".

Por todo ello, ha afirmado que no tiene intención de dejar por el momento su acta de senador. "Vamos a ver las diligencias y comparecencias. Me imagino que seré llamado a declarar ante el Supremo, pero una mediad de ese tipo no es necesario en este momento, en ese proceso en el que nos encontramos", ha señalado.

"Posteriormente, indudablemente tomaremos medidas en cuanto a dejarlo o no dejarlo. Insisto que no tengo ningún problema precisamente en poder esclarecer cualquier imputación que se realice sobre mi persona", ha reiterado.