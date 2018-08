Política

Reacción al comunicado de ETA

Sortu: 'ETA ya no es enemiga para el Gobierno porque está inactiva'

AGENCIAS | REDACCIÓN

01/10/2015

Pernando Barrena ha recordado que ETA "está desarmada" y ha alabado "el compromiso" de la banda "por la resolución".

El portavoz de Sortu, Pernando Barrena, ha acusado al Gobierno español de "inventarse" con ETA "un enemigo que ya no existe" y "no es tal" porque "ya no está en activo y además está desarmada".

Barrena ha hecho esta afirmación durante una rueda de prensa que ha ofrecido en un hotel de Donostia-San Sebastián para ofrecer la opinión de su partido sobre el comunicado en el que ETA anunció ayer que "mantiene todos sus compromisos" pese a la detención de su cúpula la semana pasada.

Durante su comparecencia, el dirigente de Sortu ha alabado la "muestra de madurez" y el "ejercicio de responsabilidad" que, en su opinión, supone este comunicado.

A su juicio, el "compromiso de ETA por la resolución" de la violencia "es una realidad patente" como demuestra que, tan solo una semana después del arresto de sus dirigentes, siga hablando de "reafirmarse en sus compromisos para la apertura de nuevos escenarios".

No obstante, Barrena se ha mostrado preocupado por la posibilidad de que, como cita ETA en su comunicado, "el proceso de desarme siga sufriendo agresiones policiales que lo hagan imposible en la práctica" o que ocasione que algunos arsenales "queden sin control alguno".

